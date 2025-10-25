Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù trao 265 suất học bổng cho học sinh khiếm thị trong chương trình Học bổng Ánh Sen thường niên.

Sáng 25/10, tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thư viện sách nói Hướng Dương (thuộc Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) tổ chức buổi trao 265 Học bổng Ánh Sen, tổng giá trị 530 triệu VND cho học sinh khiếm thị.

Hình ảnh tại buổi lễ trao học bổng Ánh Sen cho học sinh khiếm thị diễn ra vào sáng 25/10. Ảnh: BTC.

Chương trình thực hiện thường niên từ năm 2001, 25 năm qua duy trì nhờ đóng góp của nhiều mạnh thường quân gần xa. Đến nay, Thư viện đã trao gần 5.000 suất học bổng, với tổng trị giá gần 8 tỷ VND.

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách nói cho người mù, cho biết dù tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà hảo tâm lâu năm của Học bổng Ánh Sen vẫn đóng góp để duy trì hỗ trợ cho học sinh mù. “Chúng tôi rất biết ơn và trân trọng các ân nhân đã luôn đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này”.

Năm nay, học bổng trao cho học sinh tại Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng - Thủ Đức, Mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, Cơ sở Khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa, Cơ sở Khiếm thị Bừng Sáng, Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè, Hội Người Mù Thành phố. Đây cũng là những cơ sở nuôi dạy, giáo dục trẻ khiếm thị đã đồng hành nhiều năm cùng Thư viện sách nói Hướng Dương trong các hoạt động phụng sự người khiếm thị.

Thay mặt Mái ấm Khiếm thị Thiên Ân, xơ Bùi Thị Lập cho biết học bổng Ánh Sen có ý nghĩa lớn với học sinh khiếm thị cũng như cơ sở nuôi dạy, và gửi lời cảm tạ đến các tấm lòng vàng và Thư viện Hướng Dương đã bền bỉ duy trì hoạt động này.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu - cho biết phụ huynh học sinh khiếm thị cũng rất mong chờ học bổng này vì nhiều gia đình khá khó khăn.

Ông Trần Anh Khôi, Giám đốc Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù chia sẻ: “Chúng tôi rất mong các năm sau có thêm các doanh nghiệp và cá nhân đồng hành, để nâng số lượng học bổng trở lại 300 như vài năm trước”.