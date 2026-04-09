Những 'mảnh ghép' định hình câu chuyện tăng trưởng VPBankS năm 2026

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 6.450 tỷ đồng năm 2026, VPBankS bước vào giai đoạn tăng tốc mới - nơi các cấu phần kinh doanh cốt lõi được định vị rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng được kỳ vọng trở thành “lực đẩy” quan trọng.

Kế hoạch tham vọng của VPBankS

Theo tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2026, VPBankS đặt mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng - tương ứng tăng 39% và 44,2% so với năm 2025. Đây không chỉ là kế hoạch tham vọng, mà còn khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu của VPBankS, với mục tiêu lợi nhuận đứng thứ hai toàn ngành.

Đại diện VPBankS nhận định tham vọng đó không phải là "bước đi trước thực lực". Ngược lại, nó được đặt trên nền tảng được kiểm chứng trong năm 2025, khi VPBankS ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 4 lần sau một năm.

Theo ban lãnh đạo VPBankS, kế hoạch 2026 được xây dựng từ các yếu tố vĩ mô thuận lợi khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề của chu kỳ phát triển mới. Thị trường chứng khoán được dự báo cải thiện mạnh về thanh khoản với giá trị giao dịch bình quân phiên có thể đạt 34.850 tỷ đồng , tăng 20% so với năm trước.

Đặc biệt, FTSE Russell chính thức xác nhận chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc đưa Việt Nam vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9 và hoàn tất trong năm sau.

Năm 2026, VPBankS đặt mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng .

Để hiện thực hóa con số tăng trưởng, VPBankS duy trì chiến lược quản trị hiệu quả với mục tiêu kiểm soát tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở 23-25%. Việc tối ưu hóa vận hành được minh chứng qua kết quả năm 2025 khi CIR giảm từ 36,5% xuống 25%, dù doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

Chiến lược nhân sự và văn hóa doanh nghiệp cũng đóng vai trò cốt lõi, với đội ngũ chuyên gia công nghệ và tài chính nhiều năm kinh nghiệm. VPBankS xác định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc để tiến tới mục tiêu dài hạn là trở thành công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận vào năm 2030. Mọi nguồn lực được tập trung tối đa để biến lợi thế về vốn và công nghệ thành kết quả thực tế, mang lại giá trị bền vững.

Động lực thực sự phía sau con số

Trong cơ cấu doanh thu năm 2026, mảng môi giới và cho vay margin được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực của VPBankS. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HOSE lên 5%. Đó sẽ là bước tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh VPBankS mới lần đầu lọt vào top 10 thị phần trong quý IV/2025. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì sang quý I/2026 khi VPBankS giữ vị trí trong top 10, củng cố vị thế và tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá thị phần.

Đặc biệt, dư nợ cho vay margin bình quân năm 2026 dự kiến đạt 49.485 tỷ đồng , tăng gấp đôi so với năm trước. Để đạt được điều này, công ty sẽ tận dụng lợi thế về nguồn vốn giá rẻ và sản phẩm tài chính linh hoạt để thu hút khách hàng mới, đồng thời nâng cấp trải nghiệm người dùng trên nền tảng số.

Mảng ngân hàng đầu tư (IB) được xác định là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh dựa trên sự cộng hưởng với hệ sinh thái ngân hàng mẹ VPBank. Năm 2026, VPBankS định hướng đẩy mạnh 2 lĩnh vực tư vấn phát hành nợ (DCM) và tư vấn thị trường vốn cổ phần (ECM).

"Năm 2026 dự báo tiếp tục là một năm nhu cầu phát hành trái phiếu và cổ phiếu từ doanh nghiệp rất lớn và VPBankS có nhiều lợi thế để khai thác cơ hội này và gia tăng quy mô tư vấn phát hành, bảo lãnh và phân phối", theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc VPBankS dự kiến trình cổ đông trong phiên họp thường niên ngày 20/4.

Kết quả thực tế năm 2025 cũng chứng minh luận điểm này. Giá trị tư vấn DCM của VPBankS chiếm gần 10% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng sơ cấp toàn thị trường.

"Năm 2026 được dự báo là năm tiếp tục thuận lợi cho công ty con của VPBank khi các kênh dẫn vốn như thị trường cổ phiếu, trái phiếu được thúc đẩy để giảm bớt áp lực cho kênh tín dụng ngân hàng", nhóm phân tích từ công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận xét.

Bên cạnh đó, mảng tư vấn tài chính và đầu tư được kỳ vọng tăng trưởng khi thị trường bước vào chu kỳ mới với nhiều cơ hội M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp. Năm 2025, VPBankS ghi dấu ấn với vai trò đồng tư vấn thương vụ M&A quy mô gần 200 triệu USD giữa tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) và tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG).

Việc kết hợp giữa năng lực tư vấn, hệ sinh thái khách hàng từ ngân hàng mẹ, sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược SMBC và kinh nghiệm thực tế giúp VPBankS có thể gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng, thay vì chỉ mở rộng số lượng.

Điểm đặc biệt là các mảng kinh doanh không vận hành riêng lẻ mà có sự cộng hưởng: Môi giới tạo nguồn khách hàng, margin gia tăng giá trị giao dịch, IB và tư vấn khai thác nhu cầu vốn và đầu tư ở cấp độ cao hơn. Chính sự liên kết này giúp cấu trúc doanh thu trở nên bền vững và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.