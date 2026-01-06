Sức bật từ hệ sinh thái và đối tác chiến lược với mảng IB của VPBankS

Trong bức tranh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường tài chính, mảng ngân hàng đầu tư (IB) luôn được xem là “sân chơi” đòi hỏi vị thế, uy tín và chiều sâu năng lực.

Bởi vậy, đà tăng trưởng nhanh trong mảng IB tại VPBankS đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Dấu ấn của VPBankS

Trong bức tranh toàn ngành, mảng ngân hàng đầu tư (IB) trước đây thường mặc định là “cuộc chơi” nơi kinh nghiệm, uy tín thương hiệu và mạng lưới quan hệ sẽ quyết định vị thế. Vì vậy, sự vươn lên của VPBankS được giới tài chính chú ý.

Đầu tháng 12, “gã khổng lồ” văn phòng phẩm Nhật Bản, Tập đoàn Kokuyo thông báo sẽ thâu tóm Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) với quy mô thương vụ khoảng 185 triệu USD . VPBankS, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, có vai trò là đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Sự xuất hiện của VPBankS trong thương vụ này nối dài thêm những con số ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng IB của VPBankS đạt 943 tỷ đồng , tăng 82% so với cùng kỳ.

Hơn 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi tên vào nhóm dẫn đầu thị trường về thu xếp vốn trên cả thị trường vốn cổ phần (ECM) lẫn thị trường vốn nợ (DCM). Năng lực được thể hiện qua các giao dịch hàng nghìn tỷ đồng và tệp khách hàng trải rộng nhiều lĩnh vực như: Sản xuất (TTC Group, VinFast), khai khoáng (Núi Pháo), bất động sản khu công nghiệp (Becamex), công nghệ và những ngành khác…

Theo ban lãnh đạo VPBankS, công ty là một trong số ít đơn vị trên thị trường cung cấp dịch vụ one stop shop (dịch vụ trọn gói) cho nhà đầu tư, có thể thực hiện thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tuần. Đồng thời, nhờ sở hữu nguồn lực hơn 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, VPBankS đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về tư vấn phát hành.

Hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank.

Bối cảnh tạo nên “đất diễn”

Tại M&A Vietnam Forum 2025, ông Michael Dwyer, Trưởng bộ phận Tư vấn Thương vụ của KPMG Việt Nam, nhận định Việt Nam vẫn là một điểm sáng tương đối ổn định nhờ sự hiện diện của các thương vụ quy mô lớn và dòng vốn dài hạn mang tính chiến lược.

Thống kê kể từ năm 2021 đến nay, số lượng thương vụ M&A tại Việt Nam có xu hướng giảm dần, song tổng giá trị giao dịch không sụt giảm tương ứng. Năm 2025 là minh chứng rõ nét khi giá trị M&A chủ yếu đến từ một số giao dịch lớn. Điểm chung là tính phức tạp cao, đòi hỏi sự tham gia của các đơn vị tư vấn có khả năng kết nối, hiểu sâu thị trường nội địa và đáp ứng được chuẩn mực quốc tế. Chính trong bối cảnh đó, dấu ấn của VPBankS trở nên dễ lý giải hơn. Khi thị trường không còn ưu tiên số lượng mà đặt trọng tâm vào quy mô, chất lượng, lợi thế không còn nghiêng tuyệt đối về các tổ chức lâu năm.

Cộng hưởng từ hệ sinh thái và đối tác chiến lược

Trong mảng IB, nơi khả năng tiếp cận khách hàng, chất lượng thương vụ và chuẩn mực quốc tế đóng vai trò quyết định, sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ VPBank và năng lực quốc tế từ SMBC đang tạo cho VPBankS một vị thế khác biệt.

VPBank mang lại cho công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái lợi thế không thể sao chép. Cụ thể, VPBankS được thừa hưởng mạng lưới hơn 27.000 nhân sự trên toàn hệ thống VPBank, độc quyền khai thác tệp hơn 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái ngân hàng mẹ, với 634.000 khách hàng Diamond Banking, 2.000 khách hàng Private Banking, nhiều khách hàng tổ chức lớn và đặc biệt là hơn 160.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Đây là lợi thế mang tính cấu trúc đối với mảng IB, bởi hệ sinh thái này bao trùm cả bên cung lẫn bên cầu của thị trường vốn. Như SME, nhóm doanh nghiệp này vừa có nhu cầu phát hành trái phiếu, cổ phiếu, tái cấu trúc vốn trong quá trình mở rộng kinh doanh, vừa là lớp nhà đầu tư tiềm năng.

Song song, cổ đông chiến lược SMBC của VPBank mang đến cho VPBankS hỗ trợ hoàn toàn khác: Năng lực và chuẩn mực quốc tế. SMBC sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong thu xếp vốn, thị trường vốn nợ và các giao dịch xuyên biên giới tại nhiều thị trường phát triển. Sự đồng hành này giúp VPBankS tiếp cận các thông lệ quốc tế về cấu trúc giao dịch, quản trị rủi ro và đặc biệt là mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu.

Sự kết hợp giữa VPBank và SMBC tạo nên một mô hình “hai trụ đỡ” cho mảng IB của VPBankS. Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước vào giai đoạn nâng chuẩn và hội nhập sâu hơn, mô hình này giúp VPBankS không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, mà còn từng bước nâng tầm vai trò.