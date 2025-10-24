Nền tảng vốn tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho VPBankS

Liên tiếp lập kỷ lục huy động vốn quốc tế với tổng quy mô 400 triệu USD trong năm 2025, VPBankS đang khẳng định uy tín và năng lực vươn tầm khu vực.

Nguồn vốn quốc tế giá rẻ, cùng với kênh huy động từ ngân hàng thương mại trong nước và trái phiếu, là nền tảng giúp VPBankS đảm bảo thanh khoản, mở rộng các mảng kinh doanh chủ lực như ngân hàng đầu tư và cho vay margin.

Liên tục lập kỷ lục huy động vốn quốc tế

Đến cuối quý III, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của toàn thị trường vượt 380.000 tỷ đồng, nhiều đơn vị rơi vào tình trạng cạn hạn mức. Đồng thời, các hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) như tư vấn phát hành trái phiếu, vốn cổ phần, M&A tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Những lĩnh vực này đều đòi hỏi nguồn vốn lớn, dài hạn và chi phí hợp lý. Do đó, khả năng tiếp cận vốn với lãi suất thấp là yếu tố quyết định giúp công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cạnh tranh hơn và nhanh chóng mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh đó, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) liên tục thiết lập kỷ lục bằng các thương vụ huy động vốn quốc tế quy mô lớn. Dù mới hoạt động 3 năm, chỉ tính riêng năm nay, VPBankS dự kiến huy động 400 triệu USD khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Cuối tháng 10 năm nay, VPBankS huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô 200 triệu USD do SMBC đứng đầu thu xếp. Trước đó, trong tháng 5, VPBankS cũng thực hiện giao dịch huy động 125 triệu USD , dẫn đầu bởi SMBC.

Tại hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu”, ông Vũ Hữu Điền - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc VPBankS - cho biết công ty sở hữu năng lực huy động vốn vượt trội nhờ nằm trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và SMBC.

“Nửa đầu năm nay, SMBC dẫn dắt, hỗ trợ VPBankS huy động 150 triệu USD . Trong nửa cuối năm, SMBC sẽ hỗ trợ huy động thêm 250 triệu USD . Cả năm, công ty dự kiến huy động được 400 triệu USD vốn quốc tế. Một công ty chứng khoán mới hoạt động 3 năm nhưng huy động được 400 triệu USD vốn quốc tế trong một năm là điều gần như ‘không tưởng’. Nhưng VPBankS đã làm được, nhờ vị thế thành viên của hệ sinh thái VPBank và SMBC”, Tổng giám đốc VPBankS nhấn mạnh.

Nguồn huy động đa dạng, chi phí tối ưu

Trên thị trường, phần lớn công ty chứng khoán độc lập vẫn phụ thuộc vào nguồn huy động, thường là vốn vay ngân hàng với chi phí cao. Trong khi đó, VPBankS - với vị thế là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank và SMBC, có khả năng tiếp cận đa dạng nguồn vốn, kỳ hạn dài và chi phí thuộc nhóm thấp hàng đầu thị trường.

Tổng giám đốc VPBankS giải thích: “Nếu phụ thuộc ngân hàng trong nước, công ty chứng khoán thường chỉ vay được kỳ hạn 3-6 tháng. VPBankS, thông qua SMBC, có thể vay kỳ hạn từ 6 tháng đến một năm hoặc dài hơn. Kỳ hạn dài giúp VPBankS đảm bảo thanh khoản tốt hơn so với các công ty chứng khoán khác”.

VPBankS triển khai chiến lược huy động dựa trên 3 trụ cột gồm ngân hàng thương mại trong nước, vốn quốc tế với sự hỗ trợ của VPBank và SMBC, cũng như các kênh huy động khác.

Đối với kênh huy động từ ngân hàng thương mại trong nước, theo ông Điền, nhờ vị thế trong hệ sinh thái VPBank, với nguồn vốn lớn, tăng trưởng mạnh, mô hình kinh doanh tốt, VPBankS được vay với lãi suất cạnh tranh. Tổng hạn mức dành cho công ty đạt hơn 35.000 tỷ đồng , hiện mới sử dụng khoảng 25.000 tỷ đồng . Khi quy mô vốn chủ sở hữu tiếp tục được tăng cường, công ty có thêm nguồn đối ứng vững chắc, tạo điều kiện để mở rộng hạn mức vay với chi phí vốn ngày càng tối ưu.

Tại kênh huy động quốc tế, VPBankS được sự hỗ trợ toàn diện từ đối tác chiến lược SMBC. Mạng lưới đa quốc gia rộng khắp, chiến lược đa mảng và uy tín quốc tế vững mạnh của SMBC hỗ trợ VPBankS tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cạnh tranh. Nguồn thanh khoản này kỳ vọng mang lại cho công ty lợi thế khác biệt trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ngoài ra, VPBankS cũng tìm kiếm nguồn vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa cấu trúc vốn và tạo sự chủ động hơn trong chiến lược tài chính dài hạn.

Nhờ chiến lược huy động đa dạng, dự kiến trong năm nay, chi phí đi vay bình quân của VPBankS thấp hơn khoảng 100-150 điểm cơ bản so với bình quân của top 30 công ty chứng khoán lớn nhất.

Chi phí đi vay của VPBankS thấp hơn so với bình quân ngành chứng khoán. Ảnh: VPBankS.

Đồng thời, nguồn vốn huy động giúp VPBankS đẩy mạnh trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin). Cụ thể, trong lĩnh vực IB, VPBankS ghi nhận tổng giá trị thương vụ đạt hơn 34.500 tỷ đồng trong 9 tháng, mang về doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng , đứng top 2 toàn thị trường.

Ở mảng cho vay margin, công ty cung cấp danh mục sản phẩm linh hoạt, với lãi suất cạnh tranh (gói Margin 6,6%/năm), hạn mức cao (gói VIP Margin hạn mức 50 tỷ đồng). Nhờ đó, dư nợ margin của VPBankS tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm, đạt gần 27.000 tỷ đồng , vươn lên vị trí top 3 ngành chứng khoán. Với quy mô vốn chủ sở hữu hơn 20.000 tỷ đồng , công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên đến hơn 13.500 tỷ đồng vào cuối quý III và có thể mở rộng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau IPO.