Những lưu ý khi trekking tự do

Bỏ túi những bí quyết chuẩn bị thể lực, hành trang và kỹ năng ứng biến trong điều kiện môi trường hoang dã giúp các trekker sẵn sàng cho chuyến đi độc hành đầy thú vị.

Trong những năm gần đây, trekking (đi bộ đường dài trên địa hình phức tạp) là bộ môn được nhiều người yêu thích. Bộ môn không chỉ để người tập rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội để khám phá, chiêm ngưỡng cảnh sắc dọc cung đường, hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn và thư giãn thân - tâm - trí.

Nhờ lợi thế rừng núi bạt ngàn cùng hệ thống hang động hoang sơ, hùng vĩ bậc nhất thế giới, Quảng Bình là địa danh có nhiều cung đường đẹp để trek ở Việt Nam. Trong đó, chinh phục hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới từng được phát hiện - là niềm mơ ước mang tính thử thách cao của nhiều trekker trong và ngoài nước.

Những chuyến trekking hang động, rừng núi được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, trekking núi rừng không phải là bộ môn thể thao nhẹ nhàng, đặc biệt đối với người thích trek tự do. Đi qua nhiều địa hình hiểm trở như rừng sâu nguyên sinh, mạch sông ngầm hay hang ướt, bộ môn đòi hỏi người tham gia có thể lực bền bỉ và kỹ năng sinh tồn nhạy bén để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Znews tổng hợp một số kinh nghiệm cho các trekker tự do độc hành an toàn trong suốt chuyến đi.

Lựa chọn cung đường phù hợp: Những trekker dày kinh nghiệm chia sẻ khi mới nhập môn trekking, bạn đừng vội chọn những cung đường quá hoành tráng bởi độ khó cao và có thể quá sức với người mới bắt đầu. Thay vào đó, bạn nên chọn một cung đường dễ đi, quen thuộc để nâng cao tính an toàn cho chuyến độc hành.

Nếu chưa quen với việc trek tự do, bạn nên ưu tiên chọn các hành trình có khai thác tour hoặc ít nhất có đường mòn hoặc đánh dấu đường đi của người bản địa. Những cung đường không quá hẻo lánh, sóng điện thoại còn bắt tín hiệu cũng là địa điểm được khuyến khích.

Biết giới hạn của mình: Đối với người thích khám phá một mình, việc xác định giới hạn của bản thân rất quan trọng để bạn biết được đâu là hành trình phù hợp. Bên cạnh đó, hiểu giới hạn còn giúp bạn an toàn hơn và không tổn thương cơ thể vì nỗ lực quá sức. Bạn nên bắt đầu với những hành trình tiệm cận với khả năng thể lực hàng ngày, rồi tăng dần khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn.

Chuẩn bị trước khi đi: Có 4 thứ chính yếu cần chuẩn bị trước mỗi chuyến trekking: Hành trang, thể lực, tinh thần và kỹ năng sinh tồn tại những địa hình đặc biệt. Các bài tập kháng lực và rèn luyện sức bền, đá bóng, chạy bộ, leo cầu thang rất có ích đối với bộ môn này.

Về hành trang, bạn nên mang đồ đầy đủ nhưng gọn nhẹ, bao gồm các vật hỗ trợ cho quá trình ở nơi rừng núi như lều bạt, đèn pin, bộ sơ cứu thương, thiết bị định vị… Trước ngày khởi hành, bạn cần kiểm tra thời tiết để đảm bảo tránh ngày bão, hoặc chuẩn bị thêm áo mưa, ủng, quần áo nhanh khô cho chuyến trek trong ngày mưa.

Chuẩn bị tốt về thể lực, hành trang và kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã để vượt qua cung đường có độ thử thách cao.

Về kỹ năng sinh tồn, bạn cần học cách nhóm lửa, giữ ấm, tìm nguồn nước trong rừng, xử lý vết côn trùng cắn, bơi qua hang ngầm… để sẵn sàng cho mọi địa hình.

Chú ý quang cảnh xung quanh: Giữa rừng thiêng bạt ngàn,mọi bất cẩn, sơ suất đều có thể gây rủi ro cho trekker. Do đó, bạn cần tập cách quan sát, chú ý khu vực xung quanh mình để có phán đoán và quyết định chính xác nhất. Đặc biệt, đeo tai nghe khi trekking một mình tưởng chừng thú vị nhưng lại là việc không được khuyến khích. Khi đeo tai nghe, bạn sẽ bị hạn chế tiếp nhận thông tin và cảm nhận thế giới xung quanh qua thính giác, từ đó khó thể nhận biết sự thay đổi của thiên nhiên, thời tiết hay những tình huống bất ngờ.

Lựa chọn tour an toàn, uy tín: Để đảm bảo tính an toàn, nhiều địa điểm và cung đường trekking có độ khó cao chỉ được khai thác vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp. Bạn có thể đăng ký tham gia tour cùng với những trekker khác dưới sự chỉ dẫn và hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp.

Các tour khám phá hang động tại Quảng Bình do đơn vị chuyên nghiệp vận hành.

Đơn cử, nếu bạn mê đắm hành trình thử thách có độ khó cao tại tỉnh Quảng Bình như Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Ba… bạn có thể tìm hiểu các tour thám hiểm do Oxalis Adventure vận hành. Trong suốt hành trình, đơn vị sẽ cung cấp mũ bảo hiểm, đai an toàn, đèn đội đầu thám hiểm, găng tay và các thiết bị an toàn khác cho trekker vượt qua những nơi địa hình khó, đồng thời đội chuyên gia hang động, hướng dẫn viên, trợ lý an toàn và porter đi cùng hành trình sẽ đảm bảo an toàn cho người tham gia. Việc bạn cần làm là tuân thủ sự hướng dẫn của chuyên viên và yêu cầu hỗ trợ đúng lúc để có chuyến đi an toàn, đáng nhớ.

Giữ liên lạc với người cần thiết: Đừng quên nói với người thân, bạn bè hoặc một người nào đó có khả năng theo dõi và ứng cứu về kế hoạch độc hành của bạn. Nếu có thể, thường xuyên giữ liên lạc và cập nhật tình trạng an toàn của bản thân trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, trước mỗi chuyến đi, bạn nên nắm cách thức liên lạc của tổ chức cứu hộ hoặc kiểm lâm để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.