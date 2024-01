'Vương quốc hang động' Quảng Bình nổi tiếng cỡ nào?

Không chỉ là điểm du lịch ưa thích của người Việt, Quảng Bình với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và hệ thống hang động độc đáo còn để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

“Vương quốc hang động” là cách nói ví von được nhiều tờ báo và chuyên trang du lịch nổi tiếng như National Geographic, CNN, Business Insider, Channel News Asia, Bright Side... sử dụng khi nhắc đến tỉnh Quảng Bình nói chung và khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng.

Với diện tích hơn 120.000 ha, Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu địa mạo hình thành trong hơn 400 triệu năm với hơn 350 hang động đã được khám phá. Nơi đây cũng từng 2 lần được UNESCO công nhận là “Di sản thiên nhiên thế giới” vào năm 2003 và 2015. Đặc biệt, khi nhóm thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) khám phá ra hang Sơn Đoòng năm 2009, Phong Nha - Kẻ Bàng lập tức trở thành địa điểm du lịch được gợi ý “phải đến một lần trong đời”.

Phong Nha - Kẻ Bàng là “Di sản thiên nhiên thế giới” nổi tiếng tại Quảng Bình.

The New York Times bầu chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là “Một trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh” và “Điểm đến hấp dẫn nhất châu Á” (2014); Afar gọi đây là “Một trong 39 điểm đến của thế giới” (2022); CN Traveller đánh giá đây là “Một trong 7 kỳ quan thế giới của năm” (2022)... Bên cạnh đó, Phong Nha - Kẻ Bàng cũng được chọn làm bối cảnh cho bom tấn Hollywood Kong: Skull Island (2016) và MV Alone, Pt. II của Alan Walker cùng Ava Max (2019).

Bên cạnh non nước hữu tình, hệ thống hang động tại đây được truyền thông thế giới đánh giá cao hơn cả, đặc biệt phải kể đến Sơn Đoòng. Năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất với thể tích 38,4 triệu m3. The Sun liệt kê hang động này vào bài viết “Những bức ảnh phong cảnh đẹp đến mức bạn không thể tin nó có thật”, trong khi nhà xuất bản du lịch Lonely Planet xếp hạng Sơn Đoòng trong “Top 50 kỳ quan thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Quảng Bình được chọn làm bối cảnh cho bom tấn Kong: Skull Island và MV Alone, Pt. II.

The Travel đánh giá Sơn Đoòng nằm trong “Top 10 hang động đáng kinh ngạc nhất thế giới” khi ước tính có thể “chứa một tòa nhà chọc trời 40 tầng tại New York”. Trong khi đó, The Guardian coi thám hiểm Sơn Đoòng là “Một trong 10 chuyến ghé thăm kỳ quan thiên nhiên thế giới đáng thử nhất”, còn Dave TV gọi đây là “Một trong 20 cuộc phiêu lưu vĩ địa nhất thế giới”.

Sơn Đoòng đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhà báo, đạo diễn, nhiếp ảnh gia nổi tiếng xách ba lô lên đường khám phá. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến phóng sự ảnh “Khám phá hang động lớn nhất thế giới” của Will Coldwell đăng tải trên The Guardian. Một nhiếp ảnh gia khác là Urs Zilhmann lại cho biết: “Những bức ảnh đáng kinh ngạc này sẽ mang đến bạn cái nhìn thoáng qua về hang động lớn nhất thế giới. Với ánh sáng xanh kỳ lạ hiện lên bên trong hang động huyền bí, Sơn Đoòng giống như một kỳ quan nằm bên rìa thế giới”.

Trong lần thứ 3 ghé thăm hang động này, nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt đã quyết định ghi lại hình ảnh bằng một chiếc flycam. Nói về độ rộng lớn của Sơn Đoòng, anh ví von bản thân sẽ không ngạc nhiên nếu một con khủng long bất chợt hiện ra trước mắt. “Bên trong hang Sơn Đoòng là một không gian tưởng như không có thật, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường”, Ryan chia sẻ.

Hang Sơn Đoòng được gợi ý là nơi “phải đến một lần trong đời” .

Ngoài Sơn Đoòng, du khách cũng có thể tham gia nhiều tour khám phá hang động với độ khó thấp hơn như hang Én - hang động lớn thứ 3 thế giới; hang Va - hang động sở hữu hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất châu Á; hang Khe Ry - hang động có dòng sông ngầm dài nhất thế giới; động Thiên Đường - hang khô dài nhất thế giới... Bên cạnh đó là hang Pygmy, hang Tối, hang Tú Làn, động Phong Nha, động Tiên Sơn... với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ.

Tới Việt Nam và trải nghiệm du lịch cùng người dân bản địa tại Phong Nha - Kẻ Bàng, ký giả Liz Boulter đã kể lại hành trình đáng nhớ của mình bằng bài viết đăng tải trên The Guardian. Nói về tour thám hiểm Sơn Đoòng, Liz cho biết: “Với số lượng người tham gia giới hạn mỗi năm, vé tour thậm chí còn bán hết nhanh hơn concert của Beyoncé”.

Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động khi tới Quảng Bình.

Được ví như “viên kim cương” của châu Á và thế giới, năm 2022, Quảng Bình đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ 2021 và đạt 100,5% kế hoạch 2022. Song song đó, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.312,3 tỷ đồng , gấp 3,53 lần so với cùng kỳ 2021 và đạt 102,8% kế hoạch năm 2022.

Trong thời gian này, hãng Dartmouth Films (Anh) cũng thực hiện và công chiếu bộ phim tài liệu A Crack in the Mountain về hang Sơn Đoòng, đạt nhiều giải thưởng danh giá như “Phim của năm” tại Liên hoan phim phiêu lưu Bắc Âu hay “Phim tài liệu quốc tế hay nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Sedona. Đây được xem là bước tiến để quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh thiên nhiên Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.