Những lễ hội văn học đáng tham dự một lần trong đời

Với những người yêu sách, đây là các lễ hội văn học diễn ra trên khắp thế giới cần được thêm vào danh sách nên tham dự một lần trong đời.

Lễ hội văn học là nơi để tác giả và độc giả cùng nhau gặp gỡ, tôn vinh văn học. Những lễ hội này mang đến cho người yêu sách cơ hội được lắng nghe chia sẻ từ các tác giả yêu thích, thậm chí khám phá những tác giả mới nổi và độc đáo.

Lễ hội văn học Jaipur

Được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 1 tại thành phố sôi động Jaipur, Ấn Độ, đây là một trong những lễ hội văn học lớn nhất và được mong đợi nhất ở châu Á, thu hút hàng trăm nhà văn, học giả và độc giả từ khắp nơi trên thế giới.

Ra đời vào năm 2006, lễ hội đã phát triển vượt bậc, thu hút hơn một triệu người tham dự và có sự góp mặt của gần 2.000 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các tác giả, chính trị gia và nhà hoạt động.

Bên cạnh lễ hội chính tại Jaipur, lễ hội này đã mở rộng quy mô ra quốc tế tại các thành phố như London, New York và Tây Ban Nha, củng cố thêm vị thế của hiện tượng văn học toàn cầu.

Lễ hội sách quốc tế Edinburgh

Diễn ra tại Edinburgh, Scotland, đây là một trong những lễ hội văn học lâu đời và uy tín nhất trên thế giới với nhiều hoạt động đa dạng như đọc sách, thảo luận và giao lưu với các tác giả. Để tôn vinh văn chương, Lễ hội Sách Quốc tế Edinburgh quy tụ 700 tác giả và diễn giả từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Diễn ra từ ngày 12 tới 28/8, với hàng trăm buổi đọc sách, ký tặng, tranh luận và thảo luận, đây là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới, tạo nên mạng lưới kết nối rộng lớn giữa các tác giả và người hâm mộ. Lễ hội này được cho mang đến trải nghiệm tuyệt vời với bất kỳ ai yêu thích đọc sách.

Lễ hội sách quốc tế Edinburgh. Ảnh: Zicasso.

Lễ hội Hay

Là một trong những sự kiện văn học nổi tiếng và uy tín nhất thế giới, Lễ hội Hay được tổ chức hàng năm tại thị trấn nhỏ xinh xắn Hay-on-Wye ở xứ Wales. Ra đời vào năm 1988, đây là một trong những lễ hội sách nổi tiếng nhất Vương quốc Anh. Lễ hội kết hợp văn học và nghệ thuật, với các tên tuổi đến từ Anh quốc chiếm ưu thế nhưng các tác giả quốc tế cũng luôn có mặt.

Điều tuyệt vời nhất của lễ hội chính là địa điểm tổ chức: Hay-on-Wye là thị trấn sách với những hiệu sách cổ và sách cũ, những thư viện pop-up nhỏ xinh và nhiều cửa hàng sách chuyên biệt. Bản thân thị trấn đã là điểm đến lý tưởng cho những người yêu sách và lễ hội chính là điểm nhấn tuyệt vời.

Lễ hội Văn học quốc tế Berlin

Đây là một trong những sự kiện văn học lớn nhất ở Đức, quy tụ nhiều nhà văn và học giả quốc tế. Hàng năm, kể từ 2001, thành phố lại biến thành một trung tâm văn học trong 11 ngày với sự tham dự của những tên tuổi lớn như Salman Rushdie, Margaret Atwood, Arundhati Roy, Chimamanda Ngozi Adichie và Svetlana Alexievich.

Được ra đời nhằm tôn vinh sự đa dạng văn học, liên hoan có khoảng 150 sự kiện, bao gồm các buổi đọc sách, thảo luận và hội thảo, với sự tham gia của khoảng 200 tác giả đại diện cho hơn 50 quốc gia. Các sự kiện thường bao gồm các buổi đọc sách gốc, sau đó là các bản dịch tiếng Đức, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa phong phú giữa những người tham dự.

Các lễ hội văn học là nơi độc giả được khám phá bộ sưu tập sách độc đáo, hiếm và giao lưu với tác giả nổi tiếng. Ảnh: Press.

Lễ hội văn học Mantova

Lễ hội Văn học Mantova, còn được gọi là Festivaletteratura, là sự kiện văn hóa nổi tiếng tại Mantua, Italy, kể từ khi ra đời vào năm 1997. Lễ hội kéo dài 5 ngày này thường được tổ chức vào đầu tháng 9, quy tụ các tác giả, nhà thơ, nhạc sĩ và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên một nền tảng cho những tiếng nói đã thành danh và mới nổi trong văn học.

Với hình thức độc đáo, nhấn mạnh vào các buổi gặp gỡ thân mật và các buổi diễn thuyết quy mô nhỏ, lễ hội tổ chức khoảng 200 sự kiện tại các địa điểm lịch sử và quảng trường đẹp như tranh vẽ của thành phố. Festivaletteratura đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của giới trẻ, cung cấp nhiều hội thảo và chương trình biểu diễn được thiết kế riêng cho khán giả trẻ.

Qua nhiều năm, lễ hội đã thu hút nhiều nhân vật văn học nổi tiếng, bao gồm cả những người đoạt giải Nobel và đã trở thành một phần thiết yếu trong bức tranh văn hóa Italy.

Lễ hội viết truyện trinh thám Theakston Old Peculier

Lễ hội này tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của thể loại tiểu thuyết trinh thám, được tổ chức hàng năm vào tháng 7 tại Harrogate, Anh. Được thành lập năm 2003, lễ hội đã phát triển thành một trong những cuộc tụ họp uy tín nhất của các nhà văn và những người đam mê thể loại này, thu hút tác giả từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện có nhiều chương trình đa dạng, bao gồm các buổi trò chuyện với tác giả, thảo luận nhóm, hội thảo chuyên đề và buổi công bố rất được mong đợi về giải thưởng Tiểu thuyết tội phạm Theakston Old Peculier của năm. Đặt trọng tâm là sự tương tác cùng độc giả, lễ hội mang đến cho người tham dự cơ hội giao lưu với các nhà văn yêu thích, tham gia những bữa tối về vụ án bí ẩn và khám phá nhiều tài năng mới thông qua hội thảo Critics' New Blood.