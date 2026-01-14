Những lát cắt tư tưởng qua tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng

Mỗi trang sách là một đối thoại giữa hình ảnh và suy tưởng (tạm hiểu là những nghĩ ngợi sâu xa, cá nhân về con người và đời sống - PV), với tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng đi kèm một trích đoạn từ tác giả ẩn danh TTG. "Họ đi qua cuộc đời, tưởng rằng mình là trung tâm, nhưng thực ra chỉ là một mắt xích trong chuỗi ký ức của người khác, một vệt sáng nhỏ nhoi trong dòng thời gian phân vệt phân tầng bất tận mà vẫn không nhận ra, cuộc đời họ chưa từng thật sự thuộc về họ mà của những người khác", TTG viết.