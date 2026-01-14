Những lát cắt tư tưởng qua tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng

|
Ngụy trang của suy tưởng là tập hợp các “mảnh vụn tư tưởng” mang tính phản biện mạnh mẽ về xã hội hiện đại, ngôn ngữ, bản ngã và bản sắc cá nhân. Đây là bản phác thảo tâm hồn của tác giả TTG, được trích ra từ một số chương của một tác phẩm khác đang hoàn thiện. Tác giả cho rằng sách là một khung cửa sổ mở ra thế giới tư tưởng rộng lớn hơn về Bản ngã - Thời gian - Không gian & Đời sống.
|
Mỗi trang sách là một đối thoại giữa hình ảnh và suy tưởng (tạm hiểu là những nghĩ ngợi sâu xa, cá nhân về con người và đời sống - PV), với tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng đi kèm một trích đoạn từ tác giả ẩn danh TTG. "Họ đi qua cuộc đời, tưởng rằng mình là trung tâm, nhưng thực ra chỉ là một mắt xích trong chuỗi ký ức của người khác, một vệt sáng nhỏ nhoi trong dòng thời gian phân vệt phân tầng bất tận mà vẫn không nhận ra, cuộc đời họ chưa từng thật sự thuộc về họ mà của những người khác", TTG viết.
|
Các câu viết và hình ảnh trong Ngụy trang của suy tưởng không đứng riêng lẻ mà tương tác, soi chiếu nhau. Một trong những lát cắt nổi bật là ý tưởng ẩn danh của tác giả TTG: "Ẩn danh là cần thiết. Bởi chỉ cần gắn vào một cái tên, một khuôn mặt, một đoạn đời, người ta lập tức mang theo bao giả định. Họ lọc lời bạn qua lăng kính của theo bao giả định. Họ lọc lời bạn qua lăng kính của họ, qua những hình dung về bạn là ai, nên là ai. Tôi không chấp nhận điều đó".
|
Cũng có khi, tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng đi cùng một dòng suy tưởng về nỗi cô đơn và khát khao kết nối trong thế giới hiện đại: "Có lúc em yêu như phản xạ sinh tồn, như thể cần một người để không thấy mình lạc lõng giữa thế giới không ai nói thật với ai".
|
Tranh của họa sĩ Mikko đi cùng một tư duy về hành trình sáng tạo: “Sáng tạo là nỗ lực cuối cùng để níu giữ linh hồn đang bị cuốn trôi khỏi chính mình, trong sự can đảm, can đảm đối diện với nỗi trống rỗng, không thỏa hiệp với sự giả tạo, tiếp tục đi, ngay cả khi con đường mà bạn tưởng không còn ai bước cùng.”
|
Những dòng tư tưởng không cố định một cách hiểu, mà tạo ra một không gian mở cho ý niệm tự vận động. Minh họa của Lê Bá Đảng đi cùng một đoạn ghi chú như một lời thách thức cách mỗi con người tự nhận diện: "Muốn thử thách bản chất cá nhân? Hãy tạo nên ảo ảnh giàu sang, danh vọng, quyền lực và sống trong vòng tròn đó. Nếu vẫn chưa đủ, dùng ngôn từ để phủ thêm một lớp ảo tưởng".
|
Minh họa của Lê Bá Đảng góp phần khơi dậy những ý tưởng chưa thành hình. Ở đó, ngôn từ chỉ là điểm khởi đầu cho những chuyển động sâu hơn của cảm xúc và nhận thức. Trong một lát cắt như thế, tác giả viết: "Tôi không thể chấp nhận nghèo đói, không thể chấp nhận một túp lều tranh năm trái tim vàng nhìn về bốn phía. Nhưng tôi muốn đủ tỉnh táo để thấy tiền là công cụ, không phải lý tưởng, và đủ can đảm để nhìn vào nó mà không thấy xấu hổ".
|
"Cái viết trung tính không tồn tại. Mỗi câu chữ đều là một nhát chém vào người khác hoặc vào chính mình", suy nghĩ của tác giả TTG được thể hiện qua tranh biếm họa của họa sĩ Mikko.
|
"Quá khứ không định nghĩa con người. Không ai bị đóng khung bởi lịch sử của họ. Con người là hiện tại mà họ đứng vững, không phải là gánh nặng của bất kỳ đoạn đời nào đã qua", TTG viết.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.