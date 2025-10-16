Những khách hàng đầu tiên ‘Bắt khoảnh khắc vàng - chạm ngay quà đỉnh’

Hàng chục nghìn phần quà đã được gửi trao từ những hộp bánh Lotte Chocolat, mang đến “khoảnh khắc vàng” khi người dùng vừa thưởng vị bánh chuẩn Nhật, vừa nhận quà giá trị.

Đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình tạo nên “khoảnh khắc vàng”, Lotte Chocolat mong muốn mỗi hộp bánh trở thành món quà tinh thần ý nghĩa khi ta tạm dừng guồng quay bận rộn, thư giãn giữa giờ làm hay sẻ chia niềm vui cùng người thân, đồng nghiệp.

Loạt “khoảnh khắc vàng” trong tháng 9

Chương trình khuyến mại “Bắt khoảnh khắc vàng - Chạm ngay quà đỉnh” khép lại trong tháng 9 với “cơn mưa” quà tặng giá trị. Hành trình săn thưởng vẫn tiếp tục chờ đón nhiều khách hàng may mắn trong thời gian tới.

Lotte Chocolat mang niềm vui đến từng “khoảnh khắc vàng”.

Sau hơn một tháng triển khai từ ngày 1/9, chương trình thu hút hàng nghìn người tham gia trên toàn quốc và những khách hàng đầu tiên trúng giải cao nhất trong tháng 9 đã được xướng tên.

Đã có 5 giải nhất (trong tổng số 9 giải) là iPhone 16, 45 giải nhì (trong tổng số 99 giải) là Fujifilm Instax Camera Mini 12, cùng 8.651 giải ba (trong tổng số 29.999 giải) là thẻ điện thoại 20.000 đồng được công bố chủ nhân tại website lottechocolat.com.vn/promotion.

Chị Thuyên là một trong những khách hàng đầu tiên trúng iPhone 16.

Trở thành chủ nhân may mắn mang về iPhone 16, chị Phạm Thị Thuyên (TP.HCM) cho biết: “Tuần nào tôi cũng mua hai hộp bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị socola cho cả nhà ăn. Mọi người đều rất thích vì bánh mềm, dai, không quá ngọt và có vị socola đậm đà. Tôi rất vui khi may mắn trúng iPhone 16. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được giải thưởng lớn như vậy”.

Chú Phùng nhận được phần thưởng iPhone 16 đúng dịp con gái đậu đại học.

Chú Nguyễn Trùng Phùng (TP.HCM) chưa hết bất ngờ vì trúng iPhone 16 ngay lần đầu mua bánh Lotte Chocolat.

“May mắn trúng iPhone 16 đúng dịp con gái sắp sinh nhật và vừa đậu đại học, nên tôi tặng luôn món quà này cho con như lời chúc mừng”, chú Phùng hào hứng.

Anh Đạt may mắn “bắt khoảnh khắc vàng” rinh iPhone 16 từ Lotte Chocolat.

Anh Đạt (TP.HCM) cũng bất ngờ trở thành chủ nhân iPhone 16 khi mua bánh Lotte Chocolat. Anh cho biết sau lần này, anh và cả nhà trở thành fan cứng và sẽ tiếp tục ủng hộ nhãn hàng trong thời gian tới.

Mua bánh, quét QR và trúng quà trong tích tắc

Với phần lớn khách hàng trúng giải, niềm vui may mắn bắt đầu từ những khoảnh khắc rất giản đơn như đi siêu thị mua bánh cùng gia đình, mở bánh thưởng thức với đồng nghiệp rồi thực hiện thêm 2 bước: Quét mã - Nhập mã dự thưởng.

Với Lotte Chocolat, những phút nghỉ ngơi tưởng chừng bình thường lại trở thành “khoảnh khắc vàng” - nơi sự thư giãn được tận hưởng trọn vẹn nhờ hương vị bánh thơm ngon đậm đà với lớp bánh mềm như bánh tươi và niềm vui sẻ chia cùng mọi người.

Chương trình khuyến mại “Bắt khoảnh khắc vàng - Chạm ngay quà đỉnh” đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, áp dụng với dòng bánh gồm: Bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT, bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị socola và vị phô mai. Cùng thời điểm, Lotte Chocolat cũng ra mắt vị bánh mới - bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT vị trà xanh matcha - trải nghiệm vị giác tinh tế đậm chất Nhật Bản.

Bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT vị trà xanh matcha, thêm vị - thêm lựa chọn cho ngày dài bận rộn.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật thưởng trà lâu đời của xứ phù tang cùng hương vị “mềm thơm đậm vị - ngon như bánh tươi”, bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT vị trà xanh matcha là sự kết hợp hài hòa giữa lớp bông lan mềm mịn đậm đà vị matcha cao cấp của Nhật Bản cùng lớp marshmallow dai ngon và lớp vỏ socola tuyệt hảo. Tất cả được tạo nên từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản trứ danh, kết hợp với nguồn nguyên liệu chất lượng, tuyển chọn khắt khe và quy trình sản xuất chuẩn mực.

Mỗi chiếc bánh là cách tuyệt vời để bạn “yêu chiều” bản thân và tự thưởng .cho mình giây phút thư giãn, sẻ chia cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Hàng chục nghìn cơ hội đang chờ đón khách hàng tiếp theo

Hàng chục nghìn giải thưởng giá trị đang chờ được trao tay khách hàng may mắn khi mua bánh Lotte Chocolat, hứa hẹn tạo nên “cơn mưa quà tặng” sôi động tiếp theo trong tháng 10.

“Với Lotte Chocolat, chúng tôi không chỉ mang đến chiếc bánh với chất lượng Nhật Bản mà còn mong muốn góp phần tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa, ẩn chứa bất ngờ, giúp mỗi phút giây thư giãn trong cuộc sống trở nên trọn vẹn”, đại diện Lotte Chocolat chia sẻ.

Cơ hội trúng iPhone 16, máy ảnh và hàng chục nghìn thẻ cào điện thoại có sẵn trong mỗi hộp bánh Lotte Chocolat. Sản phẩm có mặt trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tạp hóa trên toàn quốc. Độc giả có thể tìm hiểu thêm chương trình tại đây.