Thưởng bánh Lotte Chocolat thượng hạng - trúng quà giá trị

Để những khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả của đô thị thêm trọn vẹn, Lotte Chocolat mang đến chiếc bánh mềm thơm đậm vị - kết tinh từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản.

Không chỉ chiều vị giác, mỗi chiếc bánh còn là một lời nhắc nhở dịu dàng: Ai cũng xứng đáng được chiều chuộng và tận hưởng những giờ vàng thư giãn, dù bận rộn đến đâu.

Giây phút lặng yên, ngọt ngào chạm vị giác

Với dân văn phòng, cả ngày dài là chuỗi công việc nối tiếp, những giờ họp dồn dập và deadline dí sát. Thế nhưng, giữa guồng quay ấy, ai cũng nên có những thói quen nhỏ để tự làm dịu mình. Bạn có thể nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngay tại bàn làm việc, tranh thủ chụp vài tấm hình rồi chia sẻ lên story như một cách tự khích lệ bản thân.

Bánh LOTTE CHOCOLAT mềm thơm đậm vị để mỗi phút giây nghỉ ngơi trở nên thư thái trọn vẹn hơn.

Bánh LOTTE CHOCOLAT ra đời để đồng hành cùng khách hàng trong chính những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ấy. Một chiếc bánh gửi gắm thông điệp “Mềm thơm đậm vị - ngon như bánh tươi”. Ngay khi bóc lớp bao bì được thiết kế bởi màu vàng óng hoặc màu bạc sang trọng cùng các biểu tượng Nhật Bản, hương socola ngọt ngào lan tỏa, đánh thức mọi giác quan. Lớp bông lan mềm mịn ôm trọn phần nhân marshmallow dai ngon hoà quyện, mang hương vị độc đáo khó cưỡng, tạo hậu vị ngọt ngào.

Bao bì màu vàng bắt mắt với điểm nhấn thiết kế biểu tượng Nhật Bản đầy tinh tế của LOTTE CHOCOLAT.

Mang dấu ấn từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản, dù là bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT mềm thơm hay bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT dai ngon độc đáo, mỗi chiếc bánh đều chinh phục vị giác với chất lượng thượng hạng, gợi cảm giác như vừa thưởng thức chiếc bánh tươi mới ra lò. Hơn cả một món ăn vặt, LOTTE CHOCOLAT chính là “liều vitamin ngọt” giúp khách hàng cân bằng cảm xúc giữa ngày dài bận rộn và nhắc nhở rằng ai cũng luôn xứng đáng được yêu thương.

Thưởng thức vị bánh tươi, đón chờ quà hứng khởi

Không chỉ mang đến hương vị thượng hạng, LOTTE CHOCOLAT còn gửi tặng gấp đôi niềm vui qua chương trình khuyến mãi mới “Bắt khoảnh khắc vàng - chạm ngay quà đỉnh”, chỉ với 5 bước đơn giản: Mua bánh - quét mã - nhập mã dự thưởng - chọn hộp bánh bất kỳ - nhận ngay cơ hội trúng thưởng giá trị.

Các giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mãi của LOTTE CHOCOLAT.

Từ ngày 1/9 đến 1/12, chương trình chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều phần quà giá trị gồm: 9 giải nhất: Điện thoại iPhone 16 128GB; 99 giải nhì: Máy chụp hình Fujifilm Instax Camera Mini 12; 29.999 giải ba: Mã thẻ nạp điện thoại của các nhà mạng viễn thông đang hoạt động tại Việt Nam trị giá 20.000 đồng.

Biến khoảng nghỉ trở nên chất lượng trong ngày với LOTTE CHOCOLAT: Tận hưởng bánh mềm thơm, đậm vị và đầy bất ngờ với cơ hội trúng phần quà giá trị để tinh thần thêm hứng khởi.