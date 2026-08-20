Những đứa trẻ được yêu thương đầy đủ sẽ thông minh hơn?

Kết nối về cảm xúc rất quan trọng trong quá trình phát triển não bộ của trẻ. Sự yêu thương và quan tâm từ cha mẹ giúp các kết nối não bộ của trẻ ổn định hơn, hạn chế căng thẳng.

Cha mẹ hãy dành nhiều thời gian cho con, để bé cảm nhận mình được yêu thương. Ảnh minh họa: J.K.

Bộ não của trẻ phát triển rất nhanh, bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ và tiếp tục hoàn thiện trong suốt những năm đầu đời. Quá trình này sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho sức khỏe và hạnh phúc của trẻ, đồng thời tác động đến mọi khía cạnh trong cuộc sống khi chúng trưởng thành.

Những tương tác qua lại giữa trẻ và cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của não bộ, đặc biệt là trong ba năm đầu đời. Chính những mối quan hệ tích cực, lặp đi lặp lại và mang lại cảm giác an toàn giúp hình thành các kết nối thần kinh khỏe mạnh, tạo nền tảng cho một tâm lý vững vàng.

Khi trẻ được đáp ứng đầy đủ kết nối yêu thương và tương tác tích cực từ những người chăm sóc, não bộ sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc. Điều này giúp trẻ phát triển toàn diện về học tập, các mối quan hệ và cảm xúc. Khi một em bé mới sinh hay một đứa trẻ không có đủ những trải nghiệm tích cực, mà thay vào đó phải chịu đựng sự thờ ơ kéo dài từ cha mẹ, điều này có thể kích hoạt cơ chế phản ứng căng thẳng trong chúng.

Trẻ cảm thấy sợ hãi và bất lực vì không thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ, hệ thần kinh và cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của trẻ trong tương lai. Như ta đã biết, tình trạng thiếu hụt cảm xúc, đặc biệt trong ba đến năm năm đầu đời, có thể tác động sâu sắc đến sự phát triển của trẻ.

Đây được coi là “giai đoạn nhạy cảm” trong sự phát triển não bộ, khi tốc độ tăng trưởng diễn ra rất nhanh. Chính vì thế, việc can thiệp sớm để bù đắp sự thiếu hụt cảm xúc không chỉ quan trọng mà còn có thể thay đổi cuộc đời trẻ. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng não bộ tiếp tục phát triển trong suốt thời thơ ấu và vẫn duy trì tính linh hoạt cho đến đầu tuổi trưởng thành, trước khi khả năng này dần suy giảm.

Song, chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi. Hành trình phục hồi càng bắt đầu sớm, hiệu quả càng rõ rệt. Những trải nghiệm tích cực, được lặp đi lặp lại trong mối quan hệ, có thể giúp tái kết nối và phục hồi những vùng não bị ảnh hưởng.