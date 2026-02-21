Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

Xuất bản

Cha mẹ nên làm gì với đứa con nhút nhát?

  • Thứ bảy, 21/2/2026 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một số bậc cha mẹ cho rằng lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc tiêu cực, họ thấy ái ngại khi con cái nhút nhát và hay lo sợ. Điều cha mẹ cần làm là dạy con đối mặt với cảm xúc thật.

Cha me anh 1

Cha mẹ cần khích lệ con, để trẻ trưởng thành về cảm xúc và bớt nhút nhát, sợ hãi. Ảnh minh họa: M&C.

Chúng ta thường nghĩ lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, đó lại là những cảm xúc bình thường mà ai cũng có, là nguồn sức mạnh để ta tự bảo vệ mình. Có thể nói loài người đã tồn tại và tiếp tục tồn tại nhờ sự lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt, tùy thuộc vào từng giai đoạn, lo lắng, sợ hãi, hoảng sợ có thể là một phần của quá trình phát triển.

Có những thời điểm đặc biệt khó khăn với việc nuôi dạy trẻ, điển hình là thời điểm từ lúc mới sinh 8-10 tháng tuổi. Ở độ tuổi này, bé xem cha mẹ là người thân cận nhất, nên thể hiện sự lo lắng mạnh mẽ khi không nhìn thấy cha mẹ. Đấy là lý do vì sao cha mẹ không còn thời gian để làm việc khác. Cảm giác lo sợ về sự chia ly này là điều tất cả trẻ em đều phải trải qua mặc dù có khác nhau về mức độ.

Giai đoạn này sẽ trôi qua, nhưng khi trẻ lớn lên, khả năng nhận thức sẽ phát triển hơn và trẻ sẽ có thêm năng lực tưởng tượng. Do đó, các con lại có thêm nỗi sợ hãi là ma quỷ, quái vật và các sinh vật tưởng tượng khác, đồng thời cũng hay tưởng tượng đến những đồ vật hoặc tình huống thông thường dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Đây là thời điểm xuất hiện những sai lầm về nhận thức, chẳng hạn như tin rằng những điều mình tưởng tượng sẽ thực sự xảy ra, không phân biệt được giữa mơ và thực. Ngoài ra, kinh nghiệm sống còn ít, trẻ không đủ năng lực để dự đoán và chuẩn bị. Vì vậy, theo quan điểm của cha mẹ, ngay cả những vấn đề tưởng chừng như không đáng kể lại có thể trở nên nghiêm trọng không thể giải quyết được.

Hơn nữa, khi trẻ bắt đầu tiếp xúc mở rộng với môi trường bên ngoài, gặp gỡ nhiều người khác ngoài mối quan hệ với cha mẹ, trẻ có thể thể hiện nỗi lo lắng và e ngại khi gặp người lạ. Mặc dù có sự khác biệt về mức độ, đây là sự thay đổi phổ biến xảy ra cùng với sự phát triển của ý thức về bản thân khi trẻ nhận thức được rằng “tôi” là một sinh vật độc lập, khác với cha mẹ.

Trong quá trình phát triển bình thường của trẻ, những nỗi lo lắng và sợ hãi là một cảm xúc rất tự nhiên. Nếu cha mẹ nắm rõ kiến thức về các giai đoạn phát triển của trẻ, biết trước mức độ lo lắng, sợ hãi mà trẻ cảm thấy thì có thể dự đoán được hành vi của trẻ và dễ dàng ứng phó hơn.

Đặc biệt, loại lo lắng và sợ hãi này chỉ xuất hiện trong một số tình huống nhất định và chắc chắn sẽ giảm hoặc yếu đi khi trẻ lớn lên. Tất nhiên, từ góc nhìn của cha mẹ, quá trình này có cảm giác như một chuỗi lo lắng kéo dài , trẻ lúc nào cũng lo sợ.

Tuy nhiên, rất có thể trẻ đang dần giải quyết được nỗi lo lắng từ giai đoạn trước và đối mặt với nỗi lo lắng mới ở giai đoạn tiếp theo. Bằng chứng là đối tượng hoặc tình huống đã thay đổi. Hãy tin tưởng con bạn đang phát triển tốt.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Cha mẹ Sợ hãi Chia ly Tưởng tượng Nhút nhát Cha mẹ

    Đọc tiếp

    Mon li xi mang ca tuong lai hinh anh

    Món lì xì mang cả tương lai

    3 giờ trước 05:39 21/2/2026

    0

    Nhà báo Dương Thành Truyền cho biết sách không chỉ là món quà đầu năm mà có thể trở thành phần thưởng, lời động viên trong nhiều dịp, góp phần làm nên giá trị văn hóa của xã hội.

    Cong dung thai doc cua 'de nhat ngu vi' hinh anh

    Công dụng thải độc của 'đệ nhất ngũ vị'

    9 giờ trước 00:05 21/2/2026

    0

    Ngoài tác dụng nêm nếm trong các món ăn, giấm còn giúp cơ thể thải độc. Giấm có thể hỗ trợ làm sạch ruột, giúp giảm táo bón, tăng cường chức năng thải độc của gan.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý