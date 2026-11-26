Từ 6 tháng tuổi, trẻ cần được bổ sung thực phẩm ngoài sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đạm, vitamin và khoáng chất cho quá trình tăng trưởng.

Từ 6 tháng tuổi, trẻ nhỏ bắt đầu làm quen với thức ăn bổ sung bên cạnh sữa mẹ hoặc sữa công thức. Ảnh: Shutterstock.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ nên bắt đầu ăn bổ sung khi đủ 6 tháng tuổi (180 ngày). Ở giai đoạn này, sữa mẹ không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng và một số vi chất như sắt, vitamin A của trẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đào Thị Cẩm Thùy, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), ăn dặm là giai đoạn chuyển tiếp từ bú sữa sang làm quen với việc nhai, nuốt thức ăn. Đây không chỉ là quá trình bổ sung dinh dưỡng mà còn giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và khả năng tự ăn.

Khi mới bắt đầu, phụ huynh nên cho trẻ làm quen từng loại thực phẩm với lượng nhỏ, kết cấu mềm, mịn và dễ nuốt. Sau đó, tăng dần số lượng, độ thô và đa dạng thực phẩm theo tháng tuổi để trẻ phát triển cơ hàm, kỹ năng nhai nuốt.

Khẩu phần ăn dặm cần bảo đảm 4 nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây giàu vitamin, khoáng chất. Trong đó, nên ưu tiên các nguồn đạm động vật giàu sắt, kẽm như thịt bò, thịt gà, cá, trứng. Chất béo cũng cần được bổ sung đầy đủ, chiếm khoảng 35% tổng năng lượng khẩu phần ở trẻ 6-24 tháng tuổi.

Mỗi chén bột hoặc cháo nên được bổ sung khoảng 5-10 ml dầu ăn hoặc mỡ. Rau củ nên đa dạng, ưu tiên các loại rau lá xanh đậm, củ quả màu vàng, cam. Đặc biệt, phụ huynh không nên nêm thêm gia vị vào thức ăn của trẻ dưới 12 tháng tuổi để hình thành thói quen ăn nhạt từ sớm.

Trong quá trình cho trẻ ăn, phụ huynh cần kiên nhẫn, khuyến khích trẻ tự ăn khi đủ khả năng, hạn chế các yếu tố gây mất tập trung như xem video. Bữa ăn cũng là thời gian để cha mẹ trò chuyện, tương tác và tạo hứng thú cho trẻ.

Khi bổ sung thực phẩm mới, phụ huynh cần theo dõi khả năng dung nạp của trẻ. Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như tiêu chảy, nôn ói, chướng bụng hoặc nổi mẩn da, cần tạm ngừng món ăn và đánh giá phản ứng của trẻ.

Bác sĩ Đào cũng lưu ý một số sai lầm thường gặp khi cho trẻ ăn dặm như cho ăn quà vặt, bánh kẹo trước bữa chính; chỉ cho ăn nước hầm xương mà không bổ sung phần thịt; tăng rau xanh nhưng giảm tinh bột khiến khẩu phần thiếu năng lượng. Việc ép trẻ ăn theo lượng thức ăn của trẻ khác cũng có thể tạo tâm lý sợ ăn.

Phụ huynh nên theo dõi biểu đồ tăng trưởng để đánh giá sự phát triển của trẻ, thay vì so sánh lượng ăn giữa các bé. Điều quan trọng là xây dựng khẩu phần cân đối, đa dạng thực phẩm và tạo không khí vui vẻ trong mỗi bữa ăn.