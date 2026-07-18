Những điểm nóng quyết định trận chung kết World Cup

Tây Ban Nha gặp Argentina có thể là một trong những cặp đấu cân bằng nhất lịch sử các trận chung kết World Cup. Cả hai đều có những ngôi sao lớn và sự tương phản trong lối chơi.

Tây Ban Nha, đội tuyển chỉ để thủng lưới một bàn trong 7 trận đấu tại World Cup 2026, đang hướng tới chức vô địch World Cup lần thứ hai sau 16 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Argentina đang trên con đường bảo vệ danh hiệu mà họ giành được năm 2022, trong một trận đấu được dự đoán sẽ đánh dấu lời chia tay của Messi với sân khấu lớn nhất của bóng đá.

Khi hai đội chạm trán nhau tại sân vận động New York New Jersey, đây chắc chắn sẽ là một bàn cờ chiến thuật cân não với vô số bài toán nhân sự và những màn đối đầu cá nhân nảy lửa.

Lionel Messi và nhiệm vụ giải mã "bức tường thép"

Cả Lionel Messi và hàng phòng ngự Tây Ban Nha đều đã có một giải đấu xuất sắc, nhưng một trong hai thế lực bắt buộc phải khuất phục trong trận chiến sắp tới.

Tây Ban Nha đã chứng minh năng lực khóa chặt những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới. Tại bán kết, hệ thống của HLV Luis de la Fuente đã bóp nghẹt hàng công được đánh giá là mạnh nhất thế giới của tuyển Pháp gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé và Michael Olise.

Tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Lionel Messi trên hàng công Argentina. Ảnh: The Athletic.

Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đã đẩy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Les Bleus xuống mức vỏn vẹn 0,31, con số thấp nhất mà một đội bóng phải nhận ở vòng bán kết World Cup kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào năm 1966.

Tuy nhiên, bài toán sắp tới sẽ khó hơn nhiều với Lionel Messi, người được đánh giá là cầu thủ tấn công hay nhất giải đấu.

Siêu sao 39 tuổi đã thông nòng ngay từ trận đầu tiên với một cú hat-trick ở ngày ra quân và một cú đúp ở lượt trận thứ hai, chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose.

Trong 3 trận gần nhất, Messi đã chuyển dịch hoàn hảo từ một sát thủ vòng cấm thành một kiến trúc sư thiên tài. Anh châm ngòi cho màn lội ngược dòng trước Ai Cập ở vòng 16 đội bằng quả tạt dọn cỗ cho Cristian Romero, sau đó tiếp tục kiến tạo cho Alexis Mac Allister mở tỷ số trước Thụy Sĩ ở tứ kết.

Trong trận bán kết gặp Anh, Messi tạo ra 4 cơ hội và trực tiếp kiến tạo cả 2 bàn thắng của Argentina, chính thức độc chiếm ngôi đầu danh sách kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup với 12 lần dọn cỗ.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu, vượt qua hàng loạt ngôi sao thuộc thế hệ mới như Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland hay Lamine Yamal. Đây lẽ ra phải là sân khấu của họ, nhưng tất cả đều phải nhường ánh hào quang cho người đàn anh đến từ Argentina.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất World Cup. Ảnh: Opta.

Sau trận bán kết với tuyển Anh, Messi ghi 8 bàn, đứng đầu danh sách vua phá lưới cùng Mbappe, đồng thời có 4 pha kiến tạo. Anh tạo ra 26 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, bao gồm 8 cơ hội rõ ràng, thực hiện 19 quả tạt chính xác và hoàn thành 25 pha qua người, đều thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu.

Để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha, Argentina cần một khoảnh khắc ma thuật. Trùng hợp thay, đó là thứ mà Messi luôn sở hữu một cách thừa thãi.

Chất liệu hoàn hảo của Tây Ban Nha

Mặc dù vậy, Tây Ban Nha cũng sở hữu Rodri, người được tờ AS gọi là "Messi của hàng tiền vệ".

Cách so sánh ấy không nhằm đặt Rodri ngang hàng Messi về khả năng tạo đột biến, mà để nhấn mạnh tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh lên lối chơi. Nếu Messi là trung tâm trong mọi pha lên bóng của Argentina, thì Rodri cũng giữ vai trò tương tự trong hệ thống của HLV Luis de la Fuente.

Không tiền vệ nào ở World Cup 2026 có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn Rodri. Ảnh: Opta.

Ảnh hưởng của anh nằm ở những điều rất ít người chú ý. Các thống kê phần nào phản ánh điều đó. Trước tuyển Pháp, Rodri đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87%, có 15 lần đưa bóng lên phía trước, thắng cả 4 pha không chiến, thực hiện 4 pha tắc bóng, cùng 2 lần phá bóng và 2 lần thu hồi bóng.

Nhìn rộng hơn, tiền vệ này đang dẫn đầu World Cup về quãng đường di chuyển với 83,47 km, hoàn thành 629 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 94%, đồng thời thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến nhất giải với 62 lần.

Dù chơi cho một tập thể thiên về kiểm soát bóng, Rodri vẫn đứng thứ 5 giải đấu về số lần thu hồi bóng với 34 lần.

Tuy nhiên, chỉ mình Rodri là chưa đủ để nói lên về tập thể Tây Ban Nha. World Cup 2026 chứng kiến một La Roja chơi thứ bóng đá giàu tính kiểm soát nhất giải đấu. Họ không chỉ cầm bóng nhiều hơn đối thủ mà còn biết khi nào cần tăng tốc, khi nào phải kéo chậm nhịp độ để duy trì thế trận.

Thi đấu bên cạnh Rodri, Fabián Ruiz, người ghi bàn trong trận tứ kết với Bỉ, mang lại một lựa chọn giàu thể chất hơn để sẵn sàng cho cuộc chiến cơ bắp với tuyến giữa của Argentina. Trong khi đó, Pedri đang là tiền vệ có số đường chuyền hướng vào 1/3 cuối sân nhiều nhất giải đấu với 202 lần

Sự áp đảo này khiến đối thủ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, họ chỉ biết đuổi theo bóng khi cầu thủ Tây Ban Nha chuyền bóng chính xác xung quanh họ.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn, cách tiếp cận này không chỉ là làm suy yếu đối thủ và chờ đợi những khoảng trống xuất hiện. Thực tế, lối chơi của Tây Ban Nha rất năng động, với các cầu thủ hoán đổi vị trí và thực hiện những pha đột phá mạnh mẽ phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Những pha dâng cao từ các hậu vệ cánh vào khu vực tấn công đã mang lại hiệu quả đặc biệt cao. Bàn thắng của Porro vào lưới Pháp ở bán kết xuất phát từ chính con đường đó, trong khi Marc Cucurella thậm chí còn hoạt động tích cực hơn ở cánh đối diện.

Lamine Yamal luôn mang đến sự đột biến ở cánh phải, với 22 lần rê bóng thành công tại World Cup 2026, nhiều thứ hai chỉ sau Messi (25 lần). Ảnh: Opta.

Theo thống kê, hậu vệ này đã có 139 pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự, nhiều thứ 5 trong số tất cả các cầu thủ tại giải đấu. Chính sự biến ảo này khiến các đối thủ của Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn trong việc theo dõi những pha di chuyển này hoặc quyết định ai nên chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực.

Và cuối cùng, trong tay HLV Luis de la Fuente còn sở hữu nhiều gương mặt có thể tạo khác biệt. Lamine Yamal mang đến sự đột biến ở cánh phải. Pedri giúp kết nối các tuyến. Nico Williams liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ.

Dù không nhận về nhiều sự chú ý, Yamal vẫn cực kỳ nguy hiểm bên cánh phải của Tây Ban Nha. Anh đã làm khổ hậu vệ trái Lucas Digne của Pháp trong trận bán kết bằng những pha rê bóng bùng nổ, và bất cứ ai trong đội hình Argentina bố trí đá ở vị trí đó, nhiều khả năng là Nicolas Tagliafico, cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn.