Bài tấn công đáng sợ nhất tại World Cup

Thống kê từ FIFA cho thấy những pha chạy chỗ không bóng nhắm vào khu vực hành lang trong (half-space) mang lại tỷ lệ thành công cao hơn hẳn cho đội kiểm soát bóng.

Kết thúc vòng tứ kết, World Cup 2026 đã chứng kiến hơn 90.000 đường chuyền, với gần 1.800 trong số đó mở ra cơ hội, cùng 2.367 cú sút và 280 lần bóng nằm gọn trong lưới.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là một môn thể thao tĩnh. Khi các cầu thủ di chuyển, sự tương tác của mỗi đội bóng là khác nhau, từ cách hoán đổi vị trí, mở ra không gian cho đồng đội và kéo dãn đối phương sang các khu vực khác trên sân.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê chi tiết, có một bài đánh với những tổ hợp di chuyển không bóng đang vượt trội hơn hẳn với hiệu suất đáng nể.

"Tử huyệt" của mọi hàng thủ

Dựa trên dữ liệu nội bộ, nhóm Nghiên cứu Hiệu suất Bóng đá của FIFA (Football Performance Insights) đã phát hiện ra một xu hướng rõ rệt.

Cụ thể, so với các kỳ World Cup trước, đội ngũ phân tích nhận thấy các chuỗi kiểm soát bóng có bao gồm một pha chạy chỗ không bóng nhắm vào phạm vi khu vực hành lang trong (half-space) và luồn ra sau lưng hàng thủ đối phương đang mang lại tỷ lệ thành công cao hơn hẳn.

Minh họa những miếng đánh có bao gồm một pha chạy chỗ không bóng nhắm vào phạm vi khu vực hành lang trong. Ảnh: The Athletic.

Nói một cách đơn giản, việc một cầu thủ bất ngờ bứt tốc lao vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đang ngày càng chứng minh giá trị to lớn.

So với giải đấu 4 năm trước, các pha kiểm soát bóng có sự xuất hiện của nhịp di chuyển này tại World Cup 2026 đang tạo ra khoảng 2,7 cú sút mỗi 30 phút bóng lăn thực tế, đạt mức tăng lên đến 34%.

Theo The Athletic, miếng đánh này hiệu quả bởi nó tạo ra sức ép lớn lên khả năng tổ chức của hệ thống phòng ngự. Thông thường, hậu vệ biên sẽ phải để mắt đến cầu thủ chạy cánh của đối phương, trong khi trung vệ ở cùng cánh sẽ theo kèm tiền đạo cắm.

Một pha bứt tốc từ tuyến dưới đâm thẳng qua khoảng trống giữa hai cầu thủ phòng ngự này buộc một trong hai người phải bỏ dở mục tiêu hiện tại để bám theo.

Lúc này, trong khoảng thời gian hệ thống phòng ngự khựng lại để đưa ra quyết định xem ai sẽ là người bám đuổi, cầu thủ tấn công, với đà quán tính đang lao lên phía trước sẽ dễ dàng đoạt lấy lợi thế.

Kylian Mbappe - chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đang là một trong những cầu thủ sử dụng bài chạy này nhiều nhất. Tiền đạo tuyển Pháp đứng thứ hai tại giải đấu về số lần di chuyển vào half-space và tạo ra nhiều cơ hội nhất ở khu vực này.

Với cường độ hoạt động dày đặc trên sân bóng trong suốt 90 phút, những pha di chuyển không bóng vào khu vực lưỡng lự này rất dễ khiến hàng thủ không còn duy trì được cấu trúc vững chắc.

Đóng góp thầm lặng

Không phải tất cả pha xâm nhập vào half-space đều dẫn trực tiếp đến một cú sút hay một đường chuyền dọn cỗ. Thay vào đó, tác động mang tính sát thương cao nhất của miếng đánh này là kéo một trung vệ lệch khỏi vị trí.

"Rất nhiều người đánh giá thấp giá trị của những bước chạy chỗ này, vì không phải lúc nào người chạy chỗ cũng được nhận bóng. Tuy nhiên, sở hữu một người có khả năng đánh chiếm không gian như Bellingham là cực kỳ quan trọng để tạo ra cơ hội cho đồng đội, ngay cả khi cậu ấy không trực tiếp nhận bóng", Jon Dahl Tomasson, cựu tiền đạo Đan Mạch và là thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA chia sẻ.

Ngoài ra, những pha bứt tốc vào half-space cũng là cách hiệu quả nhất để "giải cứu" các tiền đạo cắm đang bị theo kèm rát.

"Không dễ để tạo ra cơ hội trước các khối đội hình lùi sâu, vì vậy bạn cần những bước chạy này để mở ra không gian. Đôi khi nó không thể hiện trên bảng thống kê vì không phải là một pha kiến tạo, nhưng bạn đã dồn đối thủ vào thế phải lựa chọn.

Những cầu thủ tấn công hàng đầu World Cup về số lần di chuyển vào half-space và tạo ra nhiều cơ hội nhất ở khu vực này. Ảnh: The Athletic.

Hoặc hậu vệ phải bám theo bước chạy đó và bỏ ngỏ khoảng trống cho người khác, hoặc đứng im và để cầu thủ tấn công thoát xuống. Đứng ở góc độ một hậu vệ, lựa chọn nào cũng nguy hiểm", cựu HLV tuyển Ghana Otto Addo, cũng là thành viên nhóm nghiên cứu của FIFA giải thích.

Việc xuất phát từ tuyến dưới, kéo hậu vệ ra khỏi vị trí và khai thác khoảng trống đã làm xáo trộn hoàn toàn hàng thủ đối phương, mang lại cho các tiền đạo phía trên nhiều không gian nhận bóng hơn.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào các cầu thủ cũng có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự bằng miếng đánh này, đặc biệt là khi đối phương lùi cực sâu để triệt tiêu mọi khoảng trống phía sau.

Tuy nhiên, nghiên cứu của FIFA cũng khẳng định việc sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực và nhãn quan nhạy bén để tấn công vào các khe hở đó khi chúng xuất hiện sẽ luôn tỷ lệ thuận với số cơ hội ghi bàn.

Thống kê từ 48 đội bóng tại kỳ World Cup này cho thấy các chuỗi kiểm soát bóng chứa một pha bứt tốc vào hành lang trong sẽ tạo ra số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao gấp đôi.

Cụ thể, tỷ lệ dẫn đến một cú sút lên tới 13,3%, so với chỉ khoảng 5,9% nếu không có nhịp di chuyển này. Về cơ bản, một đội bóng có khả năng tung ra cú sút cao gấp đôi nếu sở hữu những mẫu cầu thủ biết khai thác half-space.