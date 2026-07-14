Tineco Hydrate One Ice Master hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi

Việc khai phá phân khúc giải pháp chăm sóc sức khỏe nguồn nước là bước đi tái khẳng định cam kết nâng tầm chất lượng sống toàn diện cho người Việt của thương hiệu gia dụng Tineco.

Từ vị thế quen thuộc trong nhóm thiết bị làm sạch sàn, Tineco đang mở rộng phạm vi hiện diện trong căn nhà hiện đại. Không chỉ giải quyết bài toán dọn dẹp, thương hiệu hướng đến nhu cầu gắn với sinh hoạt hàng ngày, trong đó nguồn nước trở thành một điểm chạm quan trọng của trải nghiệm sống tiện nghi và chăm sóc gia đình.

Tầm nhìn hoàn thiện hệ sinh thái thông minh

Trong thế giới của các thiết bị gia dụng thông minh, không nhiều thương hiệu tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định như Tineco. Trên bình diện toàn cầu, Tineco đã giữ vững ngôi vị số một thế giới về máy hút bụi lau sàn trong 4 năm liên tiếp (2022-2025), chiếm lĩnh đến 35% thị phần toàn cầu vào năm 2025 và phục vụ hơn 25 triệu người dùng.

Tại Việt Nam, năm 2024 chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục khi thương hiệu vươn lên vị trí dẫn đầu ngành máy hút bụi lau sàn, nắm giữ 33% thị phần và ghi nhận mức tăng trưởng 100% so với năm 2023. Động lực này được duy trì trong năm 2025 khi Tineco tiếp tục giữ vững vị trí số một, mở rộng thị phần lên mức 41%.

Tổng doanh số của thương hiệu tại thị trường Việt Nam năm 2025 đã tăng gấp 4,5 lần so với năm 2024.

Tiếp nối hành trình đó, sự xuất hiện của máy lọc nước Tineco Hydrate One Ice Master chính là mảnh ghép chiến lược tiếp theo, hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh của hãng tại Việt Nam.

Sự dịch chuyển từ làm sạch sàn nhà sang lọc nước không phải bước đi ngẫu hứng. Cả hai mảng dọn dẹp thông minh và giải pháp chăm sóc sức khỏe nguồn nước đều được vận hành trên một logic cốt lõi: Nhà thông minh phải giải quyết triệt để những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày mà người dùng không muốn bận tâm, từ đó nâng cao chất lượng sống ở mọi điểm chạm trong căn nhà.

Sự bứt phá của Tineco tại Việt Nam có dấu ấn đậm nét từ mối quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long. Bắt đầu hợp tác từ năm 2023, đến nay, Hợp Long đóng vai trò bệ phóng vững chắc, giúp Tineco xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp và quy mô tại Việt Nam. Hiện tại, mạng lưới này phủ sóng với hơn 200 đối tác đại lý trên toàn quốc cùng hơn 10 showroom trải nghiệm cao cấp.

Đặc biệt, sự hiện diện toàn diện của Tineco tại các chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam như Điện máy Xanh, FPT Shop, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim... giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trực tiếp trải nghiệm và an tâm mua sắm.

Việc đưa dòng máy lọc nước cao cấp về thị trường Việt Nam lần này là minh chứng cho cam kết dài hạn của Hợp Long và Tineco. Hai bên hướng đến việc kiến tạo hệ sinh thái gia dụng thông minh cao cấp, góp phần mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và hiện đại cho tổ ấm của người Việt.

Mở rộng ranh giới công nghệ với Hydrate One Ice Master

Đại diện cho bước chuyển mình chiến lược này là sự ra mắt của máy lọc nước để bàn Tineco Hydrate OneIce Master, được định vị như “trạm năng lượng” 5 trong 1, tích hợp lọc nước tinh khiết, khoáng hóa, làm lạnh, đun nóng và tự động làm đá viên siêu tốc. Sản phẩm ra mắt vào cuối tháng 6 vừa qua tại sự kiện Tineco Steam up 2026 tại Kuka Home (TTTM Vincom Royal City, Hà Nội).

Khác biệt với dòng máy thông thường, Hydrate OneIce Master trang bị hệ thống lõi lọc Rock-Core hiệu suất cao loại bỏ 99,9% vi khuẩn. Công nghệ khoáng hóa Strontium hiện đại giúp giải phóng nhanh các hợp chất tea polyphenol, tái tạo trọn vẹn khoáng chất với hàm lượng 1,9 mg/L, mang lại hậu vị thanh mát và lý tưởng để pha trà.

Điểm nhấn công nghệ của máy nằm ở khả năng làm đá trục xoắn kép với chu kỳ siêu tốc chỉ 8 phút. Dàn bay hơi bằng thép không gỉ đảm bảo viên đá 100% tinh khiết, không nhiễm khuẩn Listeria.

Thiết bị được định vị như “trạm nước” 5 trong 1 cho gia đình hiện đại.

Với thiết kế all-in-one gọn gàng, bề ngang 36 cm, không cần lắp đặt đường ống rườm rà, thiết bị dễ dàng đặt ở bất kỳ không gian phòng khách hay bếp. Kết hợp cùng tính năng tự động làm sạch toàn chuỗi 4 chiều đầu tiên trong ngành, Tineco đưa trải nghiệm “rảnh tay” lên tầm cao mới.

Tineco tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi trong căn nhà thông minh.

Ông Chinal Wong, Quản lý khu vực Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ, chia sẻ: "Với tầm nhìn kiên định 'giúp cuộc sống dễ dàng hơn với công nghệ thông minh', Tineco không ngừng mở rộng ranh giới đổi mới từ các thiết bị chăm sóc sàn sang lĩnh vực thiết bị nhà bếp và đời sống. Việc lần đầu tiên ra mắt dòng sản phẩm máy lọc nước tại Việt Nam nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đó, đồng thời hướng đến hoàn thiện mảnh ghép hệ sinh thái, tái định nghĩa cách người tiêu dùng Việt chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống tiện nghi”.

Tineco Hydrate OneIce Master ra mắt đánh dấu bước ngoặt của thương hiệu trong năm 2026, tạo ra làn gió mới cho thị trường gia dụng cao cấp tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ làm sạch lõi và sự thấu hiểu sâu sắc người dùng, Tineco từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một hệ sinh thái sống thông minh, tiện nghi.

Máy lọc nước Tineco Hydrate OneIce Master hiện được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long với giá bán lẻ ưu đãi dịp ra mắt từ 22,9 triệu đồng. Độc giả muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể tham khảo tại đây.