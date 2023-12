Những điểm đến thiếu thân thiện vẫn hút khách ghé thăm

Johannesburg, Nam Phi được xếp hạng là thành phố tồi tệ nhất thế giới về chất lượng cuộc sống năm 2022 do InterNations công bố. An toàn cá nhân là mối quan tâm lớn ở Johannesburg. Người nước ngoài ở đây không hài lòng về mức sống và chất lượng của các phương tiện giao thông công cộng, thậm chí, nhiều du khách cảm thấy không an toàn khi đi bộ dạo quanh thành phố. Dẫu vậy, thành phố lớn nhất Nam Phi vẫn thu hút một lượng khách đáng kể, cụ thể là 2,28 triệu lượt vào năm 2022. Ảnh: Steward Masweneng/Pexels.