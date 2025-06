Những điểm chạm khiến khách hàng trẻ yêu thích căn hộ The Felix

Sự kiện mở bán chính thức dự án The Felix khẳng định tuyên ngôn của chủ đầu tư: “Chúng tôi không bán nhà, chúng tôi bán cuộc sống”.

Ngày 28/6 tại trung tâm hội nghị White Palace (TP.HCM), lễ mở bán chính thức dự án The Felix với chủ đề “Bật chất sống trẻ - kết mạch sống mới” đã diễn ra thành công. Tại sự kiện, chủ đầu tư dự án The Felix khẳng định tuyên ngôn: “Chúng tôi không bán nhà, chúng tôi bán cuộc sống”.

Kích hoạt tuyên ngôn sống mới

Ngay trong buổi sáng sự kiện mở bán chính thức dự án The Felix, toàn bộ quỹ hàng đợt 1 với 736 căn hộ đã tìm được chủ sở hữu. Đáp lại sự đón nhận tích cực của khách hàng, ngay trong sự kiện mở bán, CEO Nguyễn Quốc Cường của C-Holdings đã liên tục bổ sung giỏ hàng, đồng thời ban hành chính sách tặng gói nội thất 20 triệu đồng cho toàn bộ khách hàng đã giao dịch và chiết khấu thêm 1% cho khách đặt chỗ trong sự kiện.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 khách hàng tham dự cùng lượng giao dịch lớn.

Không chỉ sở hữu căn hộ đúng gu, nhiều khách hàng tham dự sự kiện nhận được những phần quà tri ân giá trị từ chủ đầu tư như ôtô điện VinFast VF3, máy tính xách tay MacBook Pro M4 và điện thoại iPhone 16…

Sự kiện mở bán dự án The Felix diễn ra như một hành trình kể chuyện bằng thị giác và cảm xúc, bắt đầu từ không gian trải nghiệm 3D The Felix Journey Immersive đến các tiết mục nghệ thuật như nhạc kịch, múa đương đại và phần trình diễn của ca sĩ Anh Tú. Nhưng có lẽ khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất là khi ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT C-Holdings - bước lên sân khấu và phát biểu: “Chúng tôi không bán nhà - chúng tôi bán cuộc sống”.

Câu nói này đã gói gọn triết lý phát triển xuyên suốt của dự án, là tuyên ngôn cho một tư duy làm bất động sản bền vững, khác biệt và có chiều sâu: Nơi giá trị sống được đặt ngang hàng với tiêu chuẩn xây dựng, mỗi căn hộ là cánh cửa mở ra một phong cách sống mới.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dự án, sống cùng cư dân, phát triển cộng đồng.

Thành công của sự kiện mở bán đã nối tiếp thành tích 517 booking trong 3 giờ livestream vào ngày 18/6 trước đó, cho thấy sức hấp dẫn của The Felix không chỉ là hiện tượng ngắn hạn, mà là lựa chọn dài hơi cho người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Có thể lí giải hấp lực của dự án The Felix đến từ những “điểm chạm” khiến khách hàng trẻ yêu thích lựa chọn. Tài chính vừa vặn, bàn giao cao cấp “chạm” giấc mơ an cư

Với mức giá dễ tiếp cận, trung bình 38,5 triệu đồng/m2 cùng hai “chìa khóa tài chính” Fit Fund và Fit Gen, người trẻ dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp The Felix mà không cần chờ tích lũy quá lâu.

Lấy điểm tựa từ quỹ trợ giá Fit Fund, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 2,3 triệu đồng/tháng cho căn 2 phòng ngủ, lãi suất ưu đãi 2,5% kèm ân hạn nợ gốc trong 3 năm. Lựa chọn thời gian vay dài hơi hơn, người mua nhà chỉ cần chi trả 5,2 triệu đồng/tháng với căn 2 phòng ngủ, lãi vay 5,5% và không cần trả gốc trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, Fit Gen là chính sách thanh toán tiêu chuẩn giúp người trẻ mua nhà bằng lương, chỉ cần thanh toán 40% đến khi nhận nhà.

Tại The Felix, chuẩn sống chất lượng được thể hiện rõ nét từ hệ tiện ích nội khu, tiêu chuẩn bàn giao đến tiêu chuẩn vận hành sau bàn giao. Dự án tích hợp hơn 68 tiện ích đa dạng từ không gian xanh đa tầng, bể bơi vô cực, phòng xông hơi, khu thể thao gym - yoga, thư viện đến vườn BBQ, sky bar, thỏa mãn trọn vẹn các yếu tố cảm xúc - thẩm mỹ - kết nối.

The Felix mang đến căn hộ vừa tầm giá, tiện ích cao cấp, sống xanh chuẩn gu người trẻ.

Toàn bộ căn hộ tại The Felix đồng thời được bàn giao theo chuẩn cao cấp với vật liệu chọn lọc, thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu. Ngay sau khi nhận nhà từ chủ đầu tư, cư dân sẽ được “đón tay” bởi đơn vị vận hành chuyên nghiệp với hàng loạt hoạt động cộng đồng miễn phí như lớp học âm nhạc, kỹ năng, thể thao, kết nối cư dân… nhằm xây dựng một cộng đồng văn minh và gắn kết.

Pháp lý minh bạch chạm niềm tin vững chắc

The Felix được phát triển với nền tảng pháp lý rõ ràng - yếu tố then chốt tạo nên sự an tâm cho cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư. Dự án đã hoàn tất đầy đủ điều kiện pháp lý cần thiết, bao gồm phê duyệt quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và đủ điều kiện mở bán theo quy định.

Căn hộ The Felix dự kiến bàn giao vào quý II/2027, được bảo chứng bằng năng lực thực thi của C-Holdings -chủ đầu tư từng triển khai thành công, bàn giao đúng hạn tại các dự án như C-Sky View hay The Maison.

Tiềm năng đầu tư, phong cách hiện đại chạm kỷ nguyên vươn mình

Không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng, The Felix còn sở hữu nội lực tăng trưởng nhờ vị trí và bối cảnh thị trường thuận lợi. Khi địa giới hành chính dần thay đổi sau sáp nhập, The Felix sở hữu vị trí tiềm năng thuộc vùng phát triển năng động phía bắc TP.HCM, có dư địa tăng giá hấp dẫn.

Đáng chú ý, Bình Dương hiện dẫn đầu cả nước về lợi suất cho thuê căn hộ, cao hơn 30% so với Hà Nội và TP.HCM. Yếu tố này mang đến cho nhà đầu tư The Felix cơ hội sinh lời “kép” khi vừa hưởng lãi vốn nhờ tiềm năng tăng giá theo thời gian, vừa khai thác hiệu quả dòng tiền cho thuê từ nhu cầu thực.

Sau tiết mục trình diễn, ca sĩ trẻ Anh Tú chia sẻ sự hào hứng với căn hộ The Felix.

Là dự án được “đo ni”, The Felix ghi điểm với cách tiếp cận gần gũi, hiện đại, đúng với ngôn ngữ sống mới của thế hệ trẻ. Từ việc lựa chọn hình thức Mega Livestream để chia sẻ thông tin minh bạch, dễ hiểu đến khu vực trải nghiệm Immersive 3D tương tác kết hợp kể chuyện thị giác sống động tại sự kiện mở bán - tất cả đều cho thấy cách chủ đầu tư đặt người trẻ vào vị trí trung tâm.

Không cần phải chạy theo những khẩu hiệu phô trương, The Felix chọn cách kể một câu chuyện giản dị nhưng đủ sức thuyết phục về một nơi đáng sống, đáng để bắt đầu. Từ sản phẩm, chính sách đến cách tiếp cận người mua, tất cả đều toát lên tinh thần làm thật - sống thật, được nhiều khách hàng trẻ yêu thích đón nhận.