Những đêm thức trắng của dân tổ chức sự kiện

Cuốn sách "Phía sau ánh sáng" của tác giả Lê Quỳnh Thư kể về những áp lực vắt kiệt sức lực cùng những đêm thức trắng hiện trường của đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Tác giả Lê Quỳnh Thư chia sẻ về nghề tổ chức sự kiện tại buổi ra mắt sách sáng 15/11.

Sáng 15/11 tại Đường sách TP.HCM, tác giả Lê Quỳnh Thư, nhà sáng lập kiêm CEO Apex Media, ra mắt tác phẩm Phía sau ánh sáng về nghề tổ chức sự kiện. Chương trình thu hút giới truyền thông cùng những người làm nghề sự kiện.

Tại buổi ra mắt, bà Thư có dịp chia sẻ và ôn lại những kỷ niệm trong hành trình 30 năm làm nghề tổ chức sự kiện. Theo bà, để chuẩn bị cho một sự kiện kéo dài vài tiếng, người làm nghề phải trải qua hàng tuần họp hành thảo luận đến rạng sáng. Đỉnh điểm là đêm trước ngày diễn ra sự kiện, khi toàn bộ ekip phải thức trắng tại hiện trường để hoàn thiện sân khấu.

Trong cuốn sách dày 383 trang, tác giả kể chuyện khi giàn khung sắt bốn mặt tại khách sạn 5 sao bất ngờ đổ sập lúc 2h sáng. Giữa áp lực thời gian đè nặng, ekip chỉ có vài tiếng ngắn ngủi để khắc phục sự cố trước giờ đón khách.

Tác giả còn chia sẻ kỷ niệm chạy show dẫn chương trình hàng đêm tại các tụ điểm ca nhạc sầm uất như Trống Đồng hay Bách Tùng Diệp. Đêm xuống làm MC, ngày lên văn phòng làm marketing trở thành nhịp sống quen thuộc suốt nhiều năm.

Theo tác giả, áp lực làm việc khiến không ít nhân sự trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức. Trong sách, bà Thư còn kể lại lời xin nghỉ việc với lý do "Em cần được ngủ trưa, chị ơi" như một ví dụ về áp lực và sự đánh đổi của người làm nghề tổ chức sự kiện.

Sách Phía sau ánh sáng hệ thống kiến thức về nghề tổ chức sự kiện ở Việt Nam.

Đằng sau những mệt mỏi, vẫn có một điều giữ chân những người làm nghề tổ chức sự kiện. "Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bật sáng, âm thanh bùng nổ cùng niềm vui tràn ngập của khán giả chính là lúc cảm giác thăng hoa xuất hiện, bù đắp cho mọi mệt mỏi thể xác của người làm nghề", tác giả bày tỏ.

Theo tác giả, người làm nghề tổ chức sự kiện có đặc quyền biến những bản vẽ ý tưởng trên giấy thành công trình trải nghiệm sống động. Nguồn năng lượng lý tưởng cùng khát vọng tạo ra giá trị kết nối cộng đồng chính là ngọn lửa giữ cho người làm nghề bền vững suốt ba thập kỷ.

Qua tác phẩm, tác giả đúc kết bài học rằng sự kiện không phải cuộc trình diễn ngẫu hứng mà là một nhà máy ngắn hạn. Việc thiết lập hệ thống kỷ luật và ma trận quản trị rủi ro chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe nhân sự bền vững.