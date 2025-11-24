Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Những dấu hiệu chứng tỏ trái tim đang kêu cứu

  • Thứ hai, 24/11/2025 17:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nếu tình trạng đánh trống ngực xảy ra thường xuyên, đó có thể là biểu hiện tim đang gặp vấn đề, nó gặp khó khăn khi bơm máu nuôi cơ thể.

tim anh 1

Đánh trống ngực, hoặc đau thắt ngực là dấu hiệu cảnh báo tim đang gặp vấn đề. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Đều là vận động hay hoảng hốt, tại sao bạn bị đánh trống ngực còn người khác thì không? Hoặc bạn căng thẳng ngay cả khi chẳng có chuyện gì to tát ? Bản chất là do trái tim của bạn quá yếu.

Khi vận động, hoặc tiếp nhận các kích thích từ bên ngoài, cơ thể đều cần được cung cấp đủ máu, trong khi đó trái tim là nơi bơm và đẩy máu tới các bộ phận.

Khi có chuyện xảy ra, cơ thể phải lập tức xử lý, lúc này những người có trái tim mạnh mẽ sẽ bơm máu hiệu quả theo từng nhịp đập của tim; còn với một trái tim yếu ớt, tim phải đập gấp ba lần người bình thường, thế nên trái tim buộc phải đập nhanh hơn, nhiều hơn, mới đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể, nếu không thì khó lòng cứu lấy chính mình.

Do đó, tình trạng đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim có nghĩa là cơ thể đang muốn báo với bạn "trái tim không đủ sức lực".

Vì cơ thể đang tự cứu lấy chính mình, nên ta không thể đột ngột can thiệp hay bất chấp tất cả để hạ nhịp tim. Thực ra muốn hạ nhịp tim không hề khó, uống thuốc như Propranolol (Inderal) hay Betaloc là được. Nhưng kết quả sau đó thế nào? Trái tim đã bị tước mất cơ hội “lấy cần cù bù thông minh”, nên không còn đủ khả năng tăng cường máu lưu thông.

Bởi thế, tuy thuốc giảm nhịp tim có thể khiến trái tim ổn định trở lại, nhưng tình trạng thiếu máu vẫn tồn tại, thậm chí có diễn biến nghiêm trọng hơn, ta vẫn cảm thấy mệt mỏi yếu ớt, tay chân lạnh lẽo, như thế chẳng khác nào tự trói chặt bản thân khi đang cố gắng cứu lấy chính mình.

Phương pháp hạ nhịp tim đúng đắn là nâng cao hiệu suất bơm máu, tăng cường sức mạnh của trái tim, thông qua việc tuân thủ và duy trì bản năng của cơ thể, để giúp nhịp tim giảm xuống một cách tự nhiên. Từ điểm này, ta có thể thấy được hướng điều trị bảo vệ và ổn định tim mạch của Đông y là hiếm khi sử dụng các loại thuốc hạ nhịp tim đơn lẻ, dù có cũng chỉ có tính phụ trợ, phương thuốc tiêu biểu nhất là Sinh Mạch Ẩm.

Sinh Mạch Ẩm, công dụng cũng giống như tên gọi, là phương thuốc giúp mạch máu khỏe mạnh thông thuận, tuần hoàn máu tốt hơn. Sinh Mạch Ẩm chỉ chứa ba vị thuốc: Nhân sâm, mạch môn [1], ngũ vị tử.

Trong đó nhân sâm là vị thuốc quan trọng nhất, vì nhân sâm đi vào tâm kinh, tẩm bổ cho tim, cung cấp trực tiếp năng lượng cho “động cơ” của tim, để tim đập mạnh mẽ hơn, lưu thông máu tốt hơn qua từng nhịp đập. Khi mọi cơ quan đều được cung cấp đủ máu, cơ thể không cần phải lấy “cần cù bù thông minh” để tăng nhịp tim.

Sau nhân sâm, mạch môn và ngũ vị tử đều có công dụng hạ nhịp tim, nhưng chỉ làm nền cho nhân sâm, là những vị thuốc có tính chất “dệt hoa trên gấm”, dù không thêm vào, nhân sâm vẫn có thể cải thiện sức mạnh của cơ tim, giúp làm giảm nhịp tim một cách tự nhiên. Khi nhịp tim giảm xuống, ta sẽ dần thoát khỏi tình trạng mỏi mệt, yếu ớt, thậm chí có thể “cải tử hồi sinh”.

Phương thuốc Độc Canh Sâm đơn giản hơn Sinh Mạch Ẩm rất nhiều, chỉ dựa vào nhân sâm là có thể lấy lại sự sống. Nếu không dùng nhân sâm mà chỉ dùng mạch môn và ngũ vị tử, tuy có thể làm giảm nhịp tim, nhưng hiệu quả rất hạn chế, vì không có nhân sâm “dệt gấm” thì mạch môn, ngũ vị tử lấy đâu ra chỗ mà “thêu hoa”.

[1] Còn gọi là mạch môn đông, mạch đông.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

