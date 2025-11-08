Những đáng tiếc ở đề cử giải Grammy 2026

Mặc dù đã có những dấu hiệu hòa giải với Grammy đầu năm nay, cộng với việc hiphop/R&B là chủ đạo của Grammy 2026, The Weeknd vẫn không nhận được đề cử nào cho giải thưởng của Viện Hàn Lâm.

Đường đua tới Grammy đang dần nóng lên khi Viện Hàn Lâm đã chính thức công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Âm nhạc uy tín bậc nhất thế giới lần thứ 68. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây, Grammy thiếu vắng 2 cái tên dẫn đầu thị trường, thường được khán giả quan tâm, bàn tán nhiều nhất là Taylor Swift và Beyonce. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến sức hút của lễ trao giải.

Không có 2 đại diện tiêu biểu của pop, khán giả thấy rõ Grammy năm nay xoay trục sang hiphop/R&B với những cái tên chưa từng chiến thắng tại Big 4 của giải thưởng này sẽ có thêm nhiều cơ hội. Trong khi đó, sự tiếp tục vắng bóng của sao lớn The Weeknd cũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Hiphop lên ngôi

Sau chiến thắng ngoạn mục của Kendrick Lamar ở Grammy năm ngoái với cú đúp Bài hát của năm và Bản ghi âm của năm, hiphop đã bắt đầu thực sự có tiếng nói và vị thế ở giải thưởng này. Trước đây, Kendrick luôn là cái tên được bàn tán rất nhiều khi anh có thể chiến thắng liên tục ở hạng mục riêng cho thể loại rap/hiphop, nhưng lại thường xuyên thất bại khi tranh giải ở hạng mục lớn. Đặc biệt, ở Grammy 2016 khi album To Pimp a Butterfly - một trong những album được đánh giá cao nhất thập niên 2010 - bại trận trước 1989 của Taylor Swift, đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Sự công nhận của Viện Hàn Lâm dành cho Kendrick cũng như sản phẩm thuần rap diss là Not Like Us là sự "bù đắp" xứng đáng dành cho nam rapper cũng như giành lại vị thế cho hiphop trên cuộc đua.

Bảng đề cử Album of the year cho thấy rõ sự ưu ái của Viện Hàn Lâm dành cho hiphop ở lễ trao giải năm nay. Trong 8 album được vinh danh, có tới 4 sản phẩm thuần rap là Debí Tirar Más Fotos của Bad Bunny, GMX của Kendrick Lamar, Chromakopia của Tyler, the Creator và Let God Sort Em Out của Clipse. Ngoài Kendrick Lamar đã khẳng định được vị trí của mình ở sân chơi này, Bad Bunny hay Tyler, the Creator cũng đã dành được một số giải thưởng ở hạng mục riêng của thể loại nhưng chưa được tranh tài ở hạng mục lớn. Đây có thể coi là 2 đối thủ lớn nhất của Kendrick Lamar ở giải thưởng này.

Sau thành công của Not like us, Kendrick Lamar là cái tên sáng giá tại Grammy năm nay.

Đặc biệt, bộ đôi rapper gạo cội Clipse với chất hiphop mạnh bạo, đậm màu sắc đường phố thường không phải “gu” của Grammy, mới chỉ nhận một đề cử duy nhất trước đó, cũng đã được chú ý trong năm nay. Ngoài đề cử cho Album của năm, Clipse còn có thêm 4 đề cử khác, cho thấy sự dần cởi mở của Grammy với những chất liệu khác biệt.

Trong 4 đề cử còn lại của Album of the year, cũng có tới 2 sản phẩm thuộc về R&B, có sử dụng tới những chất liệu của hiphop là Swag của Justin Bieber và Mutt của Leon Thomas. Tuy không được đánh giá cao bằng 4 album thuần rap nhưng đây cũng là những sản phẩm nổi bật trong năm và phần nào cho thấy sự thay đổi trong thẩm mỹ của Viện Hàn Lâm năm nay. Chỉ có 2 album thuần pop góp mặt trong đề cử là Mayhem của Lady Gaga và Man’s Best Friend của Sabrina Carpenter - những sản phẩm có chất lượng ổn nhưng không quá nổi bật về mặt chuyên môn.

Sang tới đề cử cho Song of the year và Record of the year, vị thế của pop mới phần nào quay trở lại. Phần đề cử năm nay của 2 giải thưởng này gần như bao gồm những bài hát giống hệt nhau, chỉ có sự thay đổi nhỏ ở The Subway của Chappell Roan trong hạng mục Record of the year được thay bằng Golden - bản nhạc phim Kpop Demon Hunters làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng năm vừa qua - ở hạng mục Song of the year.

3 ca khúc rap/hiphop trong bảng đề cử (Anxiety - Doechii, DTMF - Bad Bunny, Luther - Kendrick Lamar) đều là những cái tên rất mạnh, được giới phê bình ghi nhận cũng như có mức độ phổ biến cao sẽ tiếp tục là ứng cử viên chiến thắng. Manchild của Sabrina Carpenter, Apt. của Rose ft. Bruno Mars hay Abracadabra của Lady Gaga có phần thua kém hơn khi một số sản phẩm không quá phổ biến, số khác lại có tính hàn lâm không cao. Chỉ có Wildflower của Billie Eilish thực sự là cái tên đáng chú ý của pop có thể “đối đầu” lại với rap/hiphop ở hạng mục này.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Bên cạnh những tên tuổi đình đám được đề cử, Grammy 2026 vẫn thiếu vắng những nghệ sĩ đáng tiếc. Người được gọi tên nhiều nhất sau khi Viện Hàn Lâm công bố danh sách nomination chính thức chắc chắn phải kể tới The Weeknd. Một trong những nam nghệ sĩ thành công nhất trong vòng 5 năm vừa qua lại không nhận được đề cử chính thức nào tại Grammy suốt từ album bom tấn After Hours năm 2020 khiến không ít khán giả phải thắc mắc. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67 diễn ra vào đầu năm nay, The Weeknd đã xuất hiện biểu diễn trên sân khấu - được xem như màn “hòa giải” giữa 2 bên. Tuy nhiên, ở lần thứ 68 này, Grammy tiếp tục ngó lơ The Weeknd trong khi album Hurry Up Tomorrow được anh phát hành đầu năm nay được đánh giá rất cao về mặt âm nhạc cũng như concept, tính liên kết.

Lorde cũng là một trường hợp vắng mặt đáng tiếc. Từng được xem là “con cưng” của Viện Hàn Lâm khi giành chiến thắng hạng mục lớn Song of the year ngay từ single đầu tay Royals khi mới 18 tuổi, giờ đây với album mới Virgin mặc vẫn được giới phê bình và khán giả chú ý, nữ ca sĩ đã không thể mang về cho mình thêm một đề cử nào nữa.

Dẫu cho có những bước tiến lớn trong những năm gần đây, đặc biệt khi nhạc phim Kpop Demon Hunters oanh tạc khắp thế giới trong vài tháng qua, nhưng các nghệ sĩ Kpop vẫn chưa lọt được vào “mắt xanh” của Viện Hàn Lâm. Chỉ có Rosé với bản hit toàn cầu Apt. xuất hiện, nhưng cũng là sản phẩm làm chung với nam ca sĩ danh tiếng Bruno Mars. Ngoài ra, cô không có được đề cử nào với tư cách nghệ sĩ solo, dù album đầu tay rosie của cô có thành tích khá. Tương tự Rosé, Jennie và Lisa cũng gây được tiếng vang, đặc biệt Jennie có single like jennie rất thành công, tạo được trào lưu trên mạng xã hội, nhưng vẫn chấp nhận trắng tay ở các đề cử Grammy.

Jennie là đại diện tiêu biểu của làn sóng Kpop, nhưng vẫn chưa lọt được vào "mắt xanh" của Viện Hàn Lâm

Thông thường, ở các đề cử lớn của Grammy thường có đa dạng thể loại nhạc. Nhưng ở năm nay, với việc hiphop/R&B thống trị và sự xuất hiện rải rác của pop, các thể loại có khả năng làm nên bất ngờ thường thấy như rock/ alternative, folk hay electronic không còn được Viện Hàn Lâm lựa chọn. Đây là một điều khá đáng tiếc bởi năm nay, Hayley William với album Ego Death at a Bachelorette Party hay FKA twigs với Eusexual cũng là những sản phẩm có chất lượng rất cao.

Thiếu vắng những tên tuổi lớn, cũng không có những “ngựa ô”, kết quả của Grammy năm nay được xem là khó đoán hơn hẳn những năm trước đây. Các đề cử phần lớn có chất lượng không chênh lệch quá nhiều, ai cũng có cơ hội đoạt giải. Không có Taylor Swift hay Beyonce, sự bất ngờ sẽ là điểm hấp dẫn của giải thưởng âm nhạc của Viện Hàn Lâm lần thứ 68 này.