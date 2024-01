Những cuốn sách mà danh họa Van Gogh yêu thích

Việc đọc sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Vincent van Gogh. Những gì ông đọc thường phản ánh cuộc sống của ông vào thời đó.

Danh họa Van Gogh.

Vincent van Gogh đọc những văn bản tôn giáo khi dự định trở thành mục sư Tin lành như cha mình, và đọc những cuốn tiểu thuyết Pháp khi dự tính chuyển đến Paris.

“Đọc sách cũng giống xem tranh: không nghi ngờ, không do dự, tự tin rằng cái gì đẹp cũng phải được nhìn thấy.” (Reading books is like looking at paintings: without doubting, without hesitating, with self-assurance, one must find beautiful that which is beautiful.)

Trong nhiều bức thư, van Gogh thường xuyên trích dẫn những cuốn sách và tác giả mà ông ngưỡng mộ, đồng thời thường đưa ra những lời khuyên cho anh trai Theo. Ông có vẻ thích phong cách viết hiện thực với những nhân vật nổi loạn và miêu tả chân thực về cuộc sống hàng ngày, giống như chủ đề trong các bức họa của ông.

Dưới đây là những cuốn sách mà Van Gogh yêu thích, danh sách do Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam biên soạn.

Kinh Thánh. “L’amour” (Tạm dịch: Ái tình) của Jules Michelet “Thiện xạ Tartarin” của Alphonse Daudet “The Eve of St. Agnes” (Tạm dịch: Đêm giao thừa của Thánh Agnes) của John Keats “Scenes of Clerical Life” (Tạm dịch: Đời giáo sĩ) của George Eliot Tuyển tập thơ của Henry Wadsworth Longfellow “What the Moon Saw” (Tạm dịch: Mặt Trăng nhìn thấy gì) của Hans Christian Andersen “The Imitation of Christ” (Tạm dịch: Noi gương Đức Kitô) của Thomas a Kempis “Túp lều bác Tôm” của Harriet Beecher Stowe “Chérie” (Tạm dịch: Người yêu dấu) của Edmond de Goncourt “Những người khốn khổ” của Victor Hugo “Lão Goriot” của Le Père Goriot “Bel-Ami” (Tạm dịch: Mùi phóng đãng) của Guy de Maupassant “Madame Chrysanthème” (Tạm dịch: Bà Chrysanthème) của Pierre Loti “Chàng ngây thơ” của Voltaire “Macbeth” của William Shakespeare “King Lear” của William Shakespeare “Thời gian khổ” của Charles Dickens “Giáng sinh yêu thương” của Charles Dickens “Nana” (Tạm dịch: Nàng Nana) của Emile Zola “La Joie de Vivre” (Tạm dịch: Niềm vui sống) của Emile Zola Những tác phẩm đã hoàn thiện của của Emile Zola