Những chiêm nghiệm lạ lùng của một lữ khách

Ba chiều kích tự do theo bậc thầy tâm linh

Trong cuốn sách “Tự do - Như chim tung cánh” (NXB Dân Trí), Osho sẽ cùng bạn đọc khám phá ba chiều kích của tự do và những bước cần thiết để đi đến sự tự do đích thực.