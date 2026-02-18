Những câu chúc Tết dành tặng thầy cô trong dịp Tết Bính Ngọ

Tri Thức - Znews gợi ý, tổng hợp một số câu chúc Tết ý nghĩa, gần gũi dành tặng thầy, cô trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trẻ nhỏ chúc Tết người lớn trong dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Shutterstock.

1. Nhân dịp xuân Bính Ngọ, em xin gửi đến thầy/cô lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy/cô đã luôn tận tụy, kiên nhẫn và hết lòng vì chúng em trong suốt thời gian qua. Bước sang năm mới, em kính chúc thầy/cô thật nhiều sức khỏe, tâm an, trí sáng; gia đình hạnh phúc, ấm êm; sự nghiệp “trồng người” tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ. Mong rằng mỗi ngày đến trường của thầy/cô luôn ngập tràn niềm vui và tự hào.

2. Xuân Bính Ngọ về mang theo những khởi đầu mới, em chúc thầy/cô một năm mới bình an và viên mãn. Chúc thầy/cô luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, vững vàng trước mọi thử thách và tiếp tục là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò. Mong rằng mọi dự định, ước mong của thầy/cô trong năm mới đều thành hiện thực.

3. Năm Bính Ngọ, em kính chúc thầy/cô sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc quan, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Cảm ơn thầy/cô đã không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống tử tế, biết ước mơ và biết nỗ lực. Chúng em sẽ luôn trân trọng những bài học ấy như hành trang quý giá nhất trên hành trình trưởng thành.

4. Nhân dịp xuân Bính Ngọ, em kính chúc thầy/cô năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò thành công.

5. Xuân Bính Ngọ đã về, em kính chúc thầy/cô một năm mới bình an, hạnh phúc, sự nghiệp trồng người ngày càng rạng rỡ, gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

6. Nhân dịp năm mới, em xin gửi đến thầy/cô lời tri ân sâu sắc. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc tràn đầy, công tác thuận lợi và mãi là người lái đò tận tâm.

7. Nhân dịp Tết Bính Ngọ, em chúc thầy/cô có một mùa xuân ấm áp bên gia đình, nhiều tiếng cười và luôn tự hào vì những thế hệ học trò trưởng thành.

8. Năm mới, em chúc thầy/cô thật nhiều niềm vui nhỏ mỗi ngày, thật nhiều thành công lớn trong sự nghiệp và luôn hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

9. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, em xin chúc thầy/cô một mùa xuân ấm áp bên gia đình, nhiều tiếng cười và niềm vui sum vầy. Mong rằng trong năm mới, thầy/cô sẽ nhận lại thật nhiều yêu thương, sự kính trọng và thành công xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của mình. Chúc thầy/cô luôn hạnh phúc và mãi là điểm tựa vững chắc cho học trò trên con đường học tập.

10. Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa, em xin kính chúc thầy/cô một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn thầy/cô vì những tháng ngày tận tụy, vì từng lời nhắc nhở nghiêm khắc mà đầy yêu thương, vì những bài học không chỉ nằm trên trang sách mà còn theo chúng em suốt cuộc đời. Mong năm mới sẽ mang đến cho thầy/cô thật nhiều niềm vui, nhiều thành công và những trái ngọt xứng đáng với công sức đã vun trồng.

11. Nhân dịp Tết Bính Ngọ, em xin gửi đến thầy/cô lời chúc chân thành nhất. Chúc thầy/cô luôn giữ được sự nhiệt huyết và tinh thần lạc quan để tiếp tục truyền cảm hứng cho học trò. Mong rằng năm mới sẽ là một hành trình đầy thuận lợi, mọi dự định đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc viên mãn và mỗi ngày trôi qua đều đong đầy ý nghĩa.

12. Tết đến xuân về là dịp để chúng em nhìn lại và biết ơn những người đã đồng hành trên chặng đường trưởng thành, trong đó có thầy/cô. Năm Bính Ngọ, em kính chúc thầy/cô dồi dào sức khỏe, vững vàng niềm tin và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong rằng những thế hệ học trò sau này cũng sẽ được học tập dưới sự dìu dắt tận tâm và đầy yêu thương của thầy/cô.

13. Xuân Bính Ngọ mang theo hy vọng và những khởi đầu mới. Em chúc thầy/cô một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực, nhiều niềm vui và thành tựu đáng tự hào. Cảm ơn thầy/cô đã thắp sáng trong chúng em khát vọng học tập và niềm tin vào bản thân.

14. Nhân năm mới Bính Ngọ, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy/cô - người đã lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách cho chúng em. Chúc thầy/cô năm mới an khang, vạn sự như ý, gia đình ấm êm và luôn nhận lại thật nhiều yêu thương từ học trò. Mong rằng mỗi mùa xuân đến, thầy/cô lại thêm tự hào vì những thế hệ học trò trưởng thành dưới mái trường thân yêu.

15. Em xin kính chúc thầy/cô một năm mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn thầy/cô đã luôn kiên nhẫn dìu dắt, bao dung trước những thiếu sót của chúng em và âm thầm hy sinh vì sự trưởng thành của học trò. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho thầy/cô thật nhiều niềm vui, những thành công đáng tự hào và thật nhiều yêu thương để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, ý nghĩa.