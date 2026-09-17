Những cách giảm chi phí sống

Những người Mỹ trẻ tuổi - từ 18 đến 29 tuổi - ngày càng nhận thức được rằng việc sống cùng nhau là một cách kiếm tiền.

Những cách khác để không còn nhà nghèo nữa

Cho đến nay, tôi đã tập trung vào các phương pháp xác định nơi sinh sống và cách chi trả cho nhà cửa. Nhưng có những cách bổ sung để làm giàu, chẳng hạn như chia sẻ chi phí nhà thông qua sống chung, cho thuê nhà của bạn, giảm chi phí nhà ở của bạn bằng cách giảm quy mô và trích xuất vốn sở hữu nhà bị mắc kẹt.

Sống cùng mẹ!

Ví dụ với Hester, một bà mẹ 65 tuổi và Peter, cậu con trai 30 tuổi của bà, cả hai đều độc thân, sống một mình và đang gặp khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Cả hai đều không thích đối phương, nhưng cả hai đều nhận ra rằng hai người có thể có chi phí sống rẻ hơn nhiều so với một người. Thêm vào đó, Hester có thể nấu ăn và Peter có thể làm việc nhà. Sau nhiều lần suy nghĩ, Hester và Peter dọn đến ở cùng nhau.

Khi họ làm như vậy, mức sống của cả hai sẽ tăng vọt đáng kể ngay lập tức do kinh tế của cuộc sống chung. Điều này liên quan đến việc chia sẻ không chỉ nơi ở mà còn cả điện, ánh sáng, hệ thống sưởi, điều hoà không khí, máy rửa bát, máy giặt, máy sấy, bàn là, máy sấy tóc, trò chơi điện tử, đàn piano, cây thông Noel, hệ thống âm thanh, hộp dụng cụ, tác phẩm nghệ thuật, máy tính xách tay, tivi, máy in, bếp nướng ngoài trời, đồ nội thất, đồ ăn thừa…Họ cũng có thể giảm chi phí mua sắm bằng cách mua số lượng lớn.

Nếu Hester và Peter là những bản sao về tài chính và thể chất và có thể thực sự sống với chi phí rẻ như một người sống một mình, dọn đến ở cùng nhau sẽ tăng gấp đôi mức sống của họ! Nhưng vì mỗi người cần có phòng riêng và quần áo cũng như các vật dụng cá nhân khác nhau nên họ thu được lợi ích từ việc sống chung nhỏ hơn.

Tuy nhiên, những lợi thế là đáng kể. Ước tính của tôi là hai người sống cùng thường có thể sống rẻ bằng 1,6 lần so với người sống riêng. Điều này ám chỉ rằng sống cùng với một người khác sẽ nâng cao mức sống của mỗi người lên 25%. Đó là ma thuật đồng tiền thuần tuý, loại trừ cả việc mất quyền riêng tư và giành được sự đồng hành.

Sống cùng cha mẹ thay vì thuê nhà là cách tiết kiệm chi phí hiệu quả. Ảnh: Bankers Life.

Những người Mỹ trẻ tuổi - những người từ 18 đến 29 tuổi - ngày càng nhận thức được rằng việc sống cùng nhau là một cách kiếm tiền. Đa số bây giờ đều sống với cha mẹ của họ. Đây là một sự thay đổi lớn so với những gì diễn ra vào năm 1960. Sau đó, chỉ có 29% thanh niên Mỹ đi cắm trại với bố, mẹ hoặc cả hai. Thực tế 1/5 số người Mỹ cao tuổi hiện đang sống với con cái và có thể là cả cháu của họ.

Chắc chắn, việc ở chung phòng với người thân của bạn có thể sẽ không đòi hỏi sự chia sẻ chi phí tương xứng. Nhưng nếu cha mẹ hoặc ông bà của bạn thực sự tìm kiếm sự đồng hành của bạn, thì việc sắp xếp cuộc sống có thể được xem như việc bạn trả tiền thuê nhà hợp lý và họ trả tiền cho đồng hành của bạn. Sau đó, thanh toán ròng là những gì bạn thực sự phải trả.

Nếu hai người có thể sống rẻ hơn một thì ba người có thể sống rẻ hơn không? Chắc chắn rồi. Bạn càng sống chung cùng nhiều người trong cùng một không gian hoặc một không gian không quá lớn thì chi phí trả cho cáp quang và tất cả các hoá đơn hộ gia đình khác của mỗi người càng rẻ.

Nhưng khi ngày càng có nhiều người tham gia vào nhóm của bạn, có thể chiến tranh sẽ nổ ra do vấn đề “kẻ ăn không”, - mỗi người không chia sẻ công việc liên quan đến cuộc sống nhóm (chưa nhắc đến việc cùng chia sẻ một bộ Netflix để xem). Thái độ của mọi người trở thành “Ai đó sẽ dọn nhà vệ sinh và rửa bát”. Lời dạy ở đây là, hãy chọn (những) người bạn cùng phòng của bạn một cách cẩn thận. Nhưng cũng nên biết rằng có một khoản lợi tài chính tiềm năng to lớn từ việc sống chung với người khác, cho dù có hay không chuyện tình cảm hay quan hệ gia đình.

Để tóm tắt bí mật nhà ở này:

Sống cùng nhau, ngay cả với mẹ, là một cách rất hiệu quả để nâng cao mức sống của bạn một cách an toàn.

Cho thuê nhà của bạn

Một cách khác để giảm chi phí nhà ở của bạn là cho thuê nhà bán thời gian. Airbnb và các công ty trên mạng tương tự đã thực hiện điều này rất dễ dàng. Một người em họ của tôi sống gần bãi biển ở Los Angeles. Khi giá nhà, chi phí bảo hiểm và thuế bất động sản tăng cao, tiền thuê không quy đổi từ việc sinh sống trong ngôi nhà của cô ấy trở nên không thể chi trả nổi.

Một lựa chọn là bán và tìm nhà ở rẻ hơn ở vùng ven. Hai là chuyển nhà để xe của cô ấy thành một căn hộ và cho thuê nhà của cô ấy trên Airbnb. Cô ấy đã chọn con đường đó, và trong hơn 5 năm, cô ấy đã kiếm đủ thu nhập để nâng cấp đáng kể căn hộ của mình cũng như ngôi nhà. Vì tiền thuê nhà trên Airbnb ở LA rất cao, nên cô ấy có thể cho thuê chỗ của mình trong năm và thu được lợi nhuận tài chính tương tự như khi cô ấy có một người bạn cùng phòng toàn thời gian.

Sự sắp xếp này mang lại cho cô ấy sự riêng tư nhiều hơn và cho phép cô ấy cho những gia đình có quy mô lớn hơn thuê, những người không muốn có bạn cùng phòng xa lạ khi đi nghỉ.

Những người bạn của chúng tôi, Rob và Abbey không có nhà để xe để họ có thể chuyển đổi thành nhà gỗ một tầng, nhưng họ vẫn nhận ra rằng căn hộ ở Boston của họ có thể cho thuê với giá tốt. Họ cũng nhận ra rằng họ có thể làm việc từ xa. Có vẻ bất ngờ rằng, họ quyết định cho thuê căn hộ trong sáu tháng, đưa đứa con năm tuổi của họ cùng đáp máy bay đi đến Fiji. Sau sáu tháng đi qua 12 quốc gia, họ trở về sau một chuyến đi được tài trợ gần như hoàn toàn bằng tiền cho thuê căn hộ ở Boston của họ.

Điều thú vị trong câu chuyện của em họ tôi cũng như của Rob và Abbey không phải là họ có thể cho thuê chỗ ở của mình và làm điều gì đó với số tiền thu được, mà là tiền thuê nhà - thực tế là tiền thuê trọ phải trả khi sống trong nhà của họ - cao đến mức nó có thể, theo thời gian, trả tiền cho một cái gì đó quan trọng như cải tạo lớn hoặc một chuyến đi vòng quanh thế giới.

Bài học là: Nếu tiền thuê thực tế hoặc tiền thuê không quy đổi của bạn không đủ khả năng chi trả, hoặc ít nhất là nhiều hơn số tiền bạn muốn trả cho chủ nhà (bạn), việc cho người khác thuê lại hoặc cho thuê là một lựa chọn đúng đắn.