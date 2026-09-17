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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

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Nỗ lực của người dẫn chương trình nổi tiếng

  • Thứ năm, 17/9/2026 09:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dẫn chương trình truyền hình là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhiều người thích nghề này và muốn theo đuổi nó. Có điều, số người khắc định được tên tuổi với thời gian vẫn là thiểu số.

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Người dẫn chương trình Lưu Hân nổi tiếng với khả năng hùng biện tiếng Anh. Ảnh minh họa: W.R.

Không biết bạn có nhận ra không, trên thế giới này, chỉ trở nên xuất sắc không còn đủ nữa, bởi vì đâu đâu cũng có những người ưu tú, hơn nữa tiêu chuẩn đo lường trước nay cũng không giống nhau. Chính vì vậy, bạn nhất thiết phải xuất sắc, xuất sắc đến mức mỗi khi nhìn thấy bạn, mọi người đều sẽ giơ ngón tay cái của mình lên.

Vậy xuất sắc là gì? Xuất sắc nghĩa là đạt tới đỉnh cao trong lĩnh vực sở trường của mình.

Chỉ có những người kiệt xuất mới xứng đáng với một cuộc sống tinh tế.

Tôi và “Một chú mèo nhanh nhẹn” đều xuất thân là giáo viên tiếng Anh, hiện tại chúng tôi đang chiến đấu trong các ngành nghề khác nhau. Có thể các bạn không biết, Trung Quốc là quốc gia có nhiều giáo viên tiếng Anh nhất trên thế giới.

Vì vậy, trong ngành này, xuất sắc là không đủ, bạn phải là người rất xuất sắc thì mới có thể nổi bật được.

Dạo trước, người dẫn chương trình CCTV Lưu Hân và dẫn chương trình người Mỹ Tracey Reagan đã tranh luận trên truyền hình. Rất nhiều người đã ngạc nhiên và thán phục trước khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Lưu Hân, vì không ai biết rằng, Lưu Hân là quán quân trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh thế giới đầu tiên của Trung Quốc.

Cũng có thể nói, tiếng Anh và cách biểu đạt của cô ấy đã vượt qua rất nhiều diễn giả trên toàn thế giới, thậm chí vượt qua cả những diễn giả có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh.

Tôi quen Lưu Hân trong một cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm 2010, lúc đó cô ấy là giám khảo. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cô ấy đã hỏi tôi mai sau muốn trở thành người như thế nào. Tôi đáp: “Em muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh”. Cô ấy thở dài rồi bảo: “Vậy thì con đường sự nghiệp của bạn có thể sẽ rất khó khăn đấy.”

Đến bây giờ, tôi đã xác định được hai điều: Thứ nhất, phán đoán của cô Lưu Hân về ngành nghề này là đúng. Thứ hai, phán đoán của cô Lưu Hân về tôi đã sai.

Trên thực tế, trong tất cả các ngành nghề có số lượng người tham gia đông, đều sẽ xuất hiện cấu trúc kim tự tháp: Hầu hết mọi người không nổi trội, một số ít thì tương đối ưu tú, và chỉ có một số cực ít nhân tài mới là ưu tú trong ngành.

Nhớ những ngày đầu tiên đi dạy, tôi đã viết ra giấy từng câu từng chữ bài giảng của mình. Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn bảo đảm mỗi bài học kéo dài hai tiếng đồng hồ phải có thời gian chuẩn bị dài gấp hai mươi lần thì mới được giảng trên lớp.

Trong ngành nghề có tính cạnh tranh rất khốc liệt này, chỉ khi trở nên cực kỳ giỏi giang và nổi trội, bạn mới có thể trở thành một cao thủ. Và tất cả điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Dẫn chương trình Lưu Hân Hùng biện Ưu tú Ngón tay cái Diễn giả

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