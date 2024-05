Những bộ phận càng to chứng tỏ cơ thể càng khỏe

Mũi: Theo Med India, nghiên cứu của Đại học Lowa (Mỹ) phát hiện mũi càng to, nguy cơ hít vào chất ô nhiễm, bụi bặm lại càng giảm ít, khả năng chống lại các vi khuẩn gây bệnh cũng càng mạnh. Vì vậy, người có mũi to rất ít khi bị cảm hoặc lây bệnh cúm. Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, những người khỏe mạnh, sống thọ thường có mũi to hơn so với người khác. Mũi to sẽ giúp bạn dễ dàng hít thở nhiều không khí hơn, lượng oxy trong máu được tăng lên sẽ làm chậm sự lão hóa của cơ thể. Ảnh: Freepik.