Những bí ẩn động trời của DC Comics đã đã được chứng minh

Danh tính của Joker từ lâu đã là một bí mật và nó càng trở nên phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của ba Joker. Batman biết được rằng anh đã phải đối mặt với ba Joker khác nhau trong đa vũ trụ: Tội phạm, Chú hề và Diễn viên hài (The Criminal, The Clown và The Comedian). Bằng một cách nào đó, Batman biết được danh tính của Diễn viên hài. Anh cũng phát hiện ra sự thật về vợ và con của Joker, những người đã phải giả chết để trốn chạy khỏi sự ngược đãi của hắn. Bruce lặng lẽ chu cấp cho họ cũng như giữ bí mật mọi chuyện, kể cả với Bat-Fam. Cốt truyện kinh điển của đa vũ trụ DC đã được chỉnh sửa lại nhiều lần trong suốt những năm qua và Batman: Three Jokers có thể là một bằng chứng về hằng số bất biến về bí ẩn đằng sau danh tính của Joker.