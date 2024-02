Những người có thể đánh bại Kaido

Oden đã đụng độ với Kaido trong một trận chiến lớn ở vùng Udon của Wano Quốc 20 năm trước. Mặc dù Oden thua trận về mặt bản chất, người chiến thắng đáng ra phải là anh ấy. Trong cuộc chiến giữa đôi bên, Oden đã sử dụng những thanh kiếm của mình để gây sát thương lớn cho kẻ địch. Kaido thậm chí đã suýt chết nếu như không có người thứ ba can thiệp, khiến Oden bị đánh lạc hướng. Kaido đã tận dụng cơ hội này, giáng cho anh ấy một đòn chí mạng và kết thúc cuộc chiến. Ngay cả Kaido cũng nhận ra rằng mình đã thua. Và đó là lý do ông ta xử tử Higurashi vì sự can thiệp đáng giận trong một trận chiến đỉnh cao.