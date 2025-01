Siêu máy tính Nvidia giá 3.000 USD ấn tượng nhất ngày đầu CES 2025

Sony chuyển thể nhiều game thành phim. Giám đốc PlayStation Productions Asad Qizilbash tuyên bố trò chơi đình đám Helldivers 2 đang được chuyển thể thành phim bởi Sony Pictures, trong khi Columbia Pictures và PlayStation Productions đang lên ý tưởng cho Horizon Zero Dawn. Tương tự tựa game cùng tên, phim dự kiến kể câu chuyện tìm về nguồn cội của Aloy trong thế giới hậu tận thế tương lai. Cuối cùng, Crunchyroll và Aniplex đang phối hợp tạo ra loạt anime dựa trên Ghost of Tsushima. Ảnh: The Verge.