Sẽ không còn Dell XPS, Dell Inspiron

Toàn bộ dòng máy tính của Dell giờ chỉ có 3 nhóm tên chính gồm Dell, Dell Pro và Dell Pro Max.

Một mẫu laptop Dell Premium đổi tên từ Dell XPS. Ảnh: The Verge.

Tại triển lãm điện tử CES 2025, Dell công bố từ bỏ tên XPS, Inspiron, Latitude, Precision và OptiPlex khỏi các dòng máy tính để bàn và laptop. Thay vào đó, chỉ có 3 dòng sản phẩm chính gồm Dell, Dell Pro và Dell Pro Max.

Dòng Dell tiêu chuẩn hướng đến người dùng phổ thông, nhu cầu học tập, làm việc và chơi game cơ bản. Trong khi đó, Dell Pro chủ yếu phục vụ doanh nghiệp với nhu cầu cao hơn, còn Dell Pro Max hướng đến hiệu suất mạnh nhất (máy trạm...).

Tên gọi sản phẩm mới của Dell hơi giống Apple. Tuy nhiên, mỗi dòng máy còn có 3 phân khúc riêng gồm Base (không có hậu tố), Plus và Premium.

Những sản phẩm mang tên mới được Dell ra mắt ngay tại CES 2025, gồm màn hình Dell Plus 32 inch 4K QD-OLED và laptop Dell Pro Premium. Trong tương lai, người dùng có thể chờ đợi một số tên gọi như Dell Pro Max Plus.

Do sở hữu 2 kích thước màn hình, dòng Dell Pro Premium có tên đầy đủ là Dell Pro 13 Premium và Dell Pro 14 Premium. Những model này kế thừa Dell Latitude 9000.

Với khối lượng 1,07 kg, Dell Pro 13 Premium là một trong những laptop doanh nhân nhẹ nhất thị trường. Công ty tuyên bố thiết bị cho thời lượng pin 21,2 tiếng, thời gian dựng hình (render) nhanh hơn 82% so với sản phẩm trước.

Trong khi đó, Dell Pro 14 Premium là laptop doanh nhân đầu tiên sử dụng công nghệ màn xếp chồng (tandem OLED), tiết kiệm năng lượng nhưng sáng hơn so với OLED thông thường.

Từ trái sang: Dell 14 Plus, Dell 16 Pro và Dell 16 Pro Max. Ảnh: Engadget.

Dell XPS, cái tên quen thuộc trong phân khúc cao cấp, được thay bằng Dell Premium, nghĩa là laptop Dell cho người dùng phổ thông, phân khúc đắt tiền. Dù vậy, những thiết bị trên chỉ thực sự được nâng cấp và đổi tên từ cuối năm.

Tiếp theo, Dell Pro 14 Max và Pro 16 Max thuộc dòng máy trạm di động, tùy chọn CPU gồm Intel Lunar Lake, AMD Ryzen và AMD Threadripper.

Theo Digital Trends, Dell 14 Plus và 16 Plus thuộc dòng cơ bản, thay thế Inspiron Plus. Những model này có tùy chọn thiết kế 2-trong-1, hậu tố “2-in-1”.

Dell 16 Plus sở hữu màn hình nâng cấp với tấm nền Mini LED, tần số quét 90 Hz, trong khi tùy chọn 14 inch có thể nâng độ phân giải lên tối đa 2.560 x 1.600 pixel. Cải tiến lớn nhất trên dòng máy này là độ mỏng (giảm từ 1,9 cm xuống 1,7 cm).

Bộ đôi Dell 14 Plus và 16 Plus sử dụng chip Intel Core Ultra Series 2, nằm trong nền tảng Copilot+ PC của Microsoft. Thiết bị dự kiến bán từ 18/2 với giá khởi điểm 1.000 USD (dòng 2-trong-1) và 1.100 USD (dòng cơ bản).

Tên gọi các dòng máy tính của Dell. Ảnh: Dell.

Theo The Verge, đây được xem là động thái đáng kể nhằm cấu trúc lại thương hiệu laptop của Dell. Các sản phẩm đã ra mắt dưới tên XPS, Precision… vẫn duy trì tên cũ, nhưng sẽ được thay thế bởi bản kế nhiệm mang tên mới sau khi ngừng sản xuất.

Điều này có thể khiến người dùng nhầm lẫn bởi các model với tên cũ và mới sẽ cùng xuất hiện trên thị trường, chẳng hạn như Dell XPS với Dell/Dell Premium, hoặc các doanh nghiệp muốn mua Dell Precision phải cân nhắc giữa Dell Pro Max/Pro Max Plus/Pro Max Premium.

Trả lời phỏng vấn, Frank Cestone, đại diện PR phân khúc khách hàng và máy tính chơi game tại Dell, cho biết đây sẽ là chặng đường dài.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang áp dụng quy trình cần thiết để mọi thứ diễn ra dễ dàng nhất cho khách hàng từ ngày đầu tiên, và mọi thứ còn đơn giản hơn khi quá trình chuyển đổi hoàn tất”, Cestone nhấn mạnh.