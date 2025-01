Ghế làm ấm, nhà mèo, mặt nạ LED nổi bật tại CES 2025

Loa thông minh có mắt. Theo The Verge, LG On-Device AI Hub là loa thông minh với màn hình 4 inch, camera tích hợp và micro. Thiết bị đóng vai trò điều khiển trung tâm cho hệ sinh thái nhà thông minh dựa trên ThinQ ON. Màn hình của loa còn hiển thị đôi mắt biểu cảm. Do mới là ý tưởng, LG chưa công bố ngày và giá bán. Ảnh: The Verge.