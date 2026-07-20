Nhựa Bình Minh lãi cao nhất lịch sử khi về tay 'người Thái'

Trong quý II năm nay, doanh thu gần như đi ngang nhưng Nhựa Bình Minh tiếp tục cải thiện lợi nhuận nhờ duy trì biên lãi gộp cao và cắt giảm mạnh chi phí bán hàng.

Nhựa Bình Minh đã hoàn thành hơn 53% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng đầu năm. Ảnh: BMP.

Công ty CP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Cụ thể, trong quý gần nhất, doanh nghiệp sản xuất này ghi nhận gần 1.319 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng được duy trì ở mức 46,7%, gần như không thay đổi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý đã được tiết giảm 26%, xuống còn khoảng 110 tỷ đồng , giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Kết quả, Nhựa Bình Minh thu về hơn 459 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II, đều tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này.

LỢI NHUẬN HÀNG QUÝ CỦA NHỰA BÌNH MINH 0 125 250 375 500 I/23 II III IV I/24 II III IV I/25 II III IV I/26 II 351 368 269 319 237 350 361 291 359 412 440 328 380 459 Đv: Tỷ đồng; Nguồn: Znews tổng hợp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà sản xuất nhựa này ghi nhận 2.777 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 671 tỷ đồng , tăng 9%. Với kết quả này, Nhựa Bình Minh đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 6.053 tỷ đồng doanh thu và 1.278 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều cao hơn so với kết quả thực hiện năm trước.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt khoảng 3.355 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vẫn duy trì lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.600 tỷ đồng , tương đương gần 48% tổng tài sản, cho thấy nền tảng tài chính vững chắc. Vốn chủ sở hữu đạt 2.852 tỷ đồng .

Nhựa Bình Minh tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, hiện là một trong những nhà sản xuất ống nhựa lớn nhất Việt Nam.

Từ năm 2018, Nawaplastic Industries - công ty thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) - đã trở thành cổ đông chi phối sau khi mua lại phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và hiện vẫn nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ gần 55%.

Kể từ khi được chuyển giao về tay "người Thái", dù kết quả doanh thu không tăng trưởng quá mạnh, Nhựa Bình Minh lại liên tục thiết lập các đỉnh lợi nhuận mới. Nguyên nhân chủ yếu nhờ việc công ty tiết giảm đáng kể các chi phí hoạt động phát sinh.