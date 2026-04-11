Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí rượt đánh, cướp xe giữa phố Đà Nẵng

Gặp nhau trên đường phố Đà Nẵng, dù không có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên cưỡi môtô vẫn cầm hung khí hành hung anh H., cướp xe của nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cướp tài sản" liên quan vụ án xảy ra lúc rạng sáng 29/3 trên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường.

Kết quả mở rộng điều tra xác định, khoảng 1h50 ngày 29/3, 12 thanh thiếu niên gồm Hồ Ngọc Hải (SN 2005, trú phường Điện Bàn Bắc), Trương Minh Toàn (SN 2003, trú phường Hòa Khánh), Trần Viết Minh Hoàng (SN 2003, trú phường Cẩm Lệ), Phạm Quang Huy (SN 2003, trú phường Hải Châu), Phan Nhật Hùng (SN 2005, trú xã Hiệp Đức), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2003, trú xã Hà Nha), Nguyễn Thái Hữu Nhân (SN 2008, trú phường Cẩm Lệ), Ho Nguyễn Anh Hoàng (SN 2009, trú phường Cẩm Lệ), Phan Nhật Phong (SN 2004, trú phường Sơn Trà), Đinh Hoàng Nhân (SN 2009, trú phường Hòa Cường) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch rủ nhau tụ tập.

Nhóm thanh thiếu niên rượt đánh, cướp xe người đi đường. Ảnh: C.A.

Cả nhóm mang theo hung khí như tuýp sắt, dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, lái môtô di chuyển thành đoàn trên tuyến đường 2 Tháng 9 với tốc độ cao, liên tục rú ga, nẹt pô nhằm thị uy và tìm các nhóm khác để đánh nhau.

Khi di chuyển đến khu vực giao nhau giữa đường 2 Tháng 9 và Phan Đăng Lưu, nhóm này phát hiện anh Bùi Xuân H. (SN 2005, trú xã Lục An) lái mô tô chở theo 2 người khác. Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, cả nhóm vẫn hò hét, áp sát, truy đuổi nhằm gây sự. Bị truy đuổi, H. lái xe bỏ chạy về hướng đường Nại Nam 2 thì tự tông vào rào chắn, ngã xuống đường.

Lúc này, nhóm thanh niên dừng xe, dùng hung khí đập phá phương tiện, đồng thời đánh anh H. Trong số đó, Nguyễn Xuân Đạt và Ho Nguyễn Anh Hoàng trực tiếp hành hung bị hại. Sau đó, cả nhóm thống nhất chiếm đoạt xe mô tô của bị hại. Ho Nguyễn Anh Hoàng điều khiển chiếc xe vừa chiếm đoạt cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên mang xe đến khu vực bãi đất trống gần đường Tôn Đản nối dài để cất giấu; đến ngày 30/3 lại đưa chiếc xe đến khu vực xã Hòa Tiến để tháo rời các bộ phận nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật công an thu giữ gồm chiếc môtô bị chiếm đoạt cùng nhiều bộ phận bị tháo rời (dàn áo, phuộc, ống pô); 2 môtô liên quan; một kiếm tự chế dài khoảng 50 cm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Viết Minh Hoàng, Phan Nhật Hùng, Nguyễn Xuân Đạt, Nguyễn Thái Hữu Nhân, Ho Nguyễn Anh Hoàng, Phan Nhật Phong, Đinh Hoàng Nhân.

Riêng Hồ Ngọc Hải, Trương Minh Toàn, Phạm Quang Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án "Gây rối trật tự công cộng" trước đó. Vũ Tường đang được tiếp tục truy xét, làm rõ.