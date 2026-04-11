Khởi tố vụ án bạt đồi khai thác khoáng sản quá phép tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 10/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh, liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam, có địa chỉ tại: thôn 19, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, do Ngô Đức Khải, sinh năm 1974, địa chỉ: thôn Đoài, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, làm giám đốc.

Khu vực Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam đã khai thác ra ngoài khu vực được UBND tỉnh giao đất.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 31/3, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an xã Lục Sơn và các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu xác định: Ngày 3/6/2025, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản với diện tích là 10 héc ta, trữ lượng được phép khai thác là hơn 2,6 triệu m3, bao gồm đất san lấp và đất làm gạch.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam mới được giao 3,51 ha diện tích đất đủ điều kiện khai thác; số diện tích còn lại chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất và chuyển mục đích sử dụng, nên chưa được phép khai thác khoáng sản.

Dự án khai thác khoáng sản tại khu vực đồi Năm Hoàng, thôn Bãi Cả, xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam thuộc trường hợp không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trong quá trình hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Thành Nam đã khai thác ra ngoài khu vực được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng cấp phép là 0,8 ha, trữ lượng khoáng sản khai thác trái phép khoảng 30.000 m3 đất.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.