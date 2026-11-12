Nhóm nhạc Nhật Bản tan rã sau 5 ngày ra mắt

Nhóm nhạc Nhật Bản FILME+ thông báo chấm dứt hoạt động chỉ 5 ngày sau khi ra mắt. Tất cả thành viên rời công ty quản lý ngay sau đó.

Nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản FILME+ gây chú ý khi tuyên bố ngừng hoạt động với đội hình hiện tại vào 10/11. Họ mới ra mắt 5 ngày trước đó, tờ Tokyo Hive đưa tin.

FILME+ gồm 5 thành viên Mone Sorano, Meru Nekoba, Kagura Asahi, Nagisa Hinata và Shiori Arisu. Nhóm lần đầu giới thiệu đội hình thông qua tài khoản X chính thức vào cuối tháng 8. Các thành viên tổ chức concert ra mắt mang tên SCREEN 01 tại Ebisu CreAto, Tokyo, hôm 5/11.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau sự kiện này, công ty quản lý bất ngờ thông báo FILME+ sẽ chấm dứt hoạt động với đội hình hiện tại. Theo tuyên bố, sau khi thảo luận về định hướng tương lai, các bên nhận thấy nhóm khó có thể tiếp tục hoạt động trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhóm nhạc FILME+ trong sự kiện ra mắt hôm 5/11. Ảnh: X/FILME+.

"Sau khi thảo luận về việc tiếp tục hoạt động, chúng tôi đi đến kết luận rất khó để duy trì hoạt động theo hệ thống hiện tại", đại diện nhóm cho biết. Họ cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đột ngột thông báo tan rã.

Các thành viên cũng lần lượt lên tiếng trên tài khoản X cá nhân. Mone Sorano đăng tải một video, chia sẻ cô không biết phải nói gì nhiều trong tình huống này.

Thông tin FILME+ ngừng hoạt động chỉ vài ngày sau khi ra mắt khiến cộng đồng mạng Nhật Bản bất ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân đằng sau quyết định này, đồng thời nhận xét đây là trường hợp hiếm gặp trong ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản, tờ Nishinippon viết.

Một số bình luận bày tỏ sự khó hiểu trước việc nhóm tan rã và cả 5 thành viên cùng rời công ty quản lý chỉ sau 5 ngày ra mắt. Bên cạnh đó, nhiều khán giả gửi lời động viên, hy vọng các thành viên có thể tìm được công ty mới và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Theo thông báo, cả 5 thành viên đã rời công ty quản lý kể từ 10/11. Riêng Shiori Arisu dự kiến tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho người hâm mộ. Thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.