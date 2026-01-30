Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công khách nước ngoài ở Nha Trang

  • Thứ sáu, 30/1/2026 14:15 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Clip ghi lại cảnh nhóm du khách nước ngoài bị truy đuổi, chém tới tấp bằng hung khí tại Nha Trang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 30/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị một nhóm người Việt Nam dùng hung khí tấn công.

Nha Trang anh 1

Nhóm du khách nước ngoài bị tấn công. Ảnh cắt từ clip.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm du khách nước ngoài và nhóm thanh niên người Việt Nam. Theo nội dung clip, khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm du khách tìm cách bỏ chạy thì bị khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, truy đuổi và tấn công.

Đáng chú ý, một du khách khi quay lại cứu bạn đã bị một thanh niên cầm dao tự chế lao tới chém liên tiếp, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Dù cố gắng đứng dậy bỏ chạy, người này tiếp tục bị một đối tượng khác cầm dao phóng lợn truy đuổi, chém nhiều nhát.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được một người đứng từ xa quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận, chia sẻ. Phần lớn ý kiến bày tỏ lo ngại cho tính mạng các du khách, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hung khí.

Tiết lộ bất ngờ về bar Bluesea Beach ở Nha Trang

Quán bar của Công ty Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (tỉnh Khánh Hòa) hoạt động hơn 10 năm nhưng không đầy đủ giấy tờ pháp lý.

06:40 16/1/2026

Đình chỉ bar Bluesea Beach ở Nha Trang

Liên quan vụ nhóm nhân viên cầm xẻng đe dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ hoạt động quán Bluesea Beach.

15:07 6/1/2026

Quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng dọa khách ngoại

Đại diện quán bar Bluesea Beach xác nhận những người cầm xẻng, ghế nhựa đe dọa du khách nước ngoài xuất hiện trong clip là nhân viên của quán.

16:27 5/1/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/dieu-tra-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-tan-cong-du-khach-nuoc-ngoai-o-nha-trang-post1817123.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nha Trang Nha Trang Nha Trang Khách Tây Du khách Hành hung Đánh người

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý