Nhóm bạn trẻ trường chuyên tổ chức hội sách, lan tỏa văn hóa đọc

CLB Ams Advisor thuộc THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa tổ chức hội chợ sách thường niên, nhằm lan tỏa văn hóa đọc với nhiều hoạt động.

The Hidden Book là hội chợ sách được tổ chức thường niên bởi CLB Ams Advisor - CLB Học thuật thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Năm nay, sau hơn 2 tháng chuẩn bị, ban tổ chức đã tổ chức hội chợ sách The Hidden Book 2026: Fly By K’Night vào cuối tháng 6.

Hình ảnh hoạt động tại hội chợ sách. Ảnh: BTC.

Hội chợ có nhiều trải nghiệm cho người tham gia như khu vực check-in với máy polaroid, photobooth; khu sách với nhiều đầu sách từ các nhà xuất bản; khu thủ công với hoạt động tự chế tác những món đồ thủ công.

Khách tham gia cũng được thử sức với các trò chơi như Kerplunk, Cars Race, Ball Drop, Maze Game,... Người tham gia có thể đọc sách ngay tại khu cafe sách ở hội chợ.

Chia sẻ về hội chợ sách năm nay, Nguyễn Châu Anh - Trưởng ban tổ chức - cho biết: “Với các khu trải nghiệm như sách, trò chơi, thủ công, chụp ảnh và cafe sách trong mùa này, ban tổ chức mong muốn có thể truyền tải những thông điệp nhân văn tới với người tham gia, đồng thời mang đến trải nghiệm đặc sắc, đáng nhớ tới các bạn trẻ thông qua từng trang sách".