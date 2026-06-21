Nhiều đơn vị sách Việt góp mặt tại Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh

Tại Hội chợ, gian hàng Việt Nam quy tụ nhiều đơn vị xuất bản và công ty sách lớn trong nước, với gần 100 đầu sách đặc sắc nhiều thể loại.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books - giới thiệu với khách tham quan về gian hàng của công ty tại Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: FBNV.

Hội chợ Sách Quốc tế Bắc Kinh (BIBF) lần thứ 32 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC), mở ra không gian giao lưu văn hóa và thương mại xuất bản quy mô bậc nhất châu Á. Sự kiện kéo dài trong 5 ngày, từ 17/6 đến 21/6.

Được thành lập từ năm 1986, BIBF hiện là hội chợ sách lớn thứ hai thế giới và là biểu tượng cho sự hội nhập văn hóa mạnh mẽ của Trung Quốc với toàn cầu.

Quy mô của hội chợ năm nay tiếp tục ghi nhận những cột mốc phát triển mới nhờ sự bùng nổ của các sản phẩm số và công nghệ giáo dục.

Năm nay, hơn 2.600 đơn vị triển lãm đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trực tiếp đăng ký gian hàng và tham gia trưng bày. Hội chợ giới thiệu danh mục khổng lồ với hơn 400.000 đầu sách các loại, bao gồm cả sách in truyền thống, sách điện tử (ebook), sách nói (audio book) và các sản phẩm nội dung tương tác AI.

Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút gần 300.000 lượt khách tham quan, bao gồm các chuyên gia ngành xuất bản, các đại lý bản quyền, tác giả và độc giả đại chúng.

Hội chợ kỳ vọng sẽ thúc đẩy và cán mốc hơn 2.100 thỏa thuận thương mại bản quyền hoặc hợp tác chiến lược đa quốc gia được ký kết thành công.

Khác với các hội chợ sách thông thường, phần lớn không gian của BIBF được dành riêng cho việc giao dịch bản quyền bản dịch, bản quyền chuyển thể điện ảnh, trò chơi và các ấn phẩm kỹ thuật số xuyên biên giới.

Góp mặt tại BIBF 2026, gian hàng Việt Nam là điểm quy tụ nhiều đơn vị xuất bản và công ty sách lớn trong nước (như Thái Hà Books, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhã Nam, Đông A,...). Danh mục có gần 100 đầu sách đặc sắc thuộc các mảng đề tài lịch sử, văn hóa truyền thống, văn học đương đại và sách kỹ năng.

Những điểm nhấn tại BIBF 2026

Hội chợ năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ với chuỗi sự kiện đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật, công nghệ và tính đại chúng.

Trong đó, nổi bật là Triển lãm Minh họa Quốc tế BIBF Ananas. Đây là sân chơi uy tín hàng đầu dành cho các họa sĩ minh họa toàn cầu. Cuộc thi năm nay nhận được hàng nghìn tác phẩm tranh tài ở các hạng mục: sách thiếu nhi, truyện tranh, quảng cáo và thiết kế bao bì, mang đến một bữa tiệc thị giác bùng nổ.

Một số cuốn sách được trưng bày tại gian hàng của Việt Nam trong Hội chợ sách Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Không gian Sách Tranh Triển lãm (Picture Book Exhibition) - khu vực trải nghiệm nhập vai - đặc biệt thu hút các gia đình và giới trẻ. Tại đây, khách tham quan có cơ hội tương tác với các thương hiệu IP toàn cầu mang tính biểu tượng, tiêu biểu là thế giới phép thuật Harry Potter.

Hội chợ năm nay có Diễn đàn Xuất bản Quốc tế Bắc Kinh, là nơi các chuyên gia, học giả và CEO ngành xuất bản cùng ngồi lại để thảo luận về tương lai của ngành sách trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng đọc số và các mô hình phát hành bền vững.

BIBF 2026 không chỉ đơn thuần là nơi mua bán sách, mà đã trở thành cầu nối văn hóa quan trọng. Sự kiện thúc đẩy việc đưa văn hóa châu Á ra thế giới, đồng thời chào đón tinh hoa văn học toàn cầu du nhập vào thị trường tỷ dân.

Hội chợ sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan và các đối tác thương mại đến hết ngày 21/6. Sự kiện kỳ vọng sẽ thiết lập những kỷ lục mới về số lượng hợp đồng bản quyền được ký kết, mở ra một chương mới cho ngành xuất bản thế giới trong kỷ nguyên số.