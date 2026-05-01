Nhìn tay chân nhận biết dấu hiệu bệnh thận

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:00 (GMT+7)
Nếu chân tay thường xuyên sưng phù, tê ngứa, hay bị chuột rút hoặc dễ bầm tím, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo thận đang suy yếu.

Phù nề bàn tay, bàn chân: Theo India Times, một trong những biểu hiện sớm và dễ nhận thấy nhất của bệnh thận là tình trạng sưng phù ở bàn tay, bàn chân hoặc mắt cá chân. Điều này có thể là do các rối loạn khác nhau ở thận, bao gồm suy thận mạn hoặc viêm cầu thận. Khi thận không còn lọc và đào thải hiệu quả lượng muối, nước dư thừa sẽ tích tụ trong các mô, gây phù nề. Người bệnh có thể thấy chân nặng hơn, giày dép chật bất thường hoặc ngón tay sưng nhẹ. Thông thường tình trạng sưng tấy do bệnh thận sẽ nặng hơn vào buổi tối và ban đêm, giảm dần vào buổi sáng. Ảnh: HealthCentral.
Chuột rút và đau mỏi chân tay: Thận đóng vai trò duy trì cân bằng các khoáng chất quan trọng như kali, natri và canxi. Khi cơ quan này suy yếu, sự mất cân bằng điện giải có thể khiến cơ bắp dễ co rút bất thường, gây chuột rút, nhất là vào ban đêm. Nhiều người bệnh thận mạn thường xuyên bị đau bắp chân, co cứng cơ hoặc cảm giác yếu cơ mà không rõ lý do. Đây không chỉ là dấu hiệu khó chịu mà còn phản ánh sự rối loạn bên trong cơ thể. Nếu tình trạng chuột rút kéo dài mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi kiểm tra chức năng thận để phát hiện và can thiệp kịp thời. Ảnh: Shutterstock.
Tê bì, châm chích tay chân: Theo Mayo Clinic, khi thận hoạt động kém, các chất thải không được đào thải hiệu quả sẽ dần tích tụ trong máu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên. Hệ quả là người bệnh có thể cảm thấy tê ngón tay, ngón chân, châm chích như kiến bò hoặc nóng rát ở bàn chân. Triệu chứng này đôi khi bị nhầm với bệnh thần kinh hoặc tuần hoàn máu kém, nhưng nếu đi kèm các biểu hiện khác của bệnh thận, cần đặc biệt lưu ý. Ảnh: Shutterstock.
Da tay chân khô, ngứa kéo dài: Nhiều người không ngờ rằng làn da cũng có thể phản ánh sức khỏe của thận. Khi chức năng thận suy giảm, sự mất cân bằng khoáng chất và tích tụ độc tố có thể khiến da trở nên khô ráp, bong tróc và ngứa dai dẳng, đặc biệt ở tay chân. Nguyên nhân khác gây ngứa ở người mắc bệnh thận là nồng độ phốt pho trong máu tăng cao. Tình trạng này thường không cải thiện hoàn toàn bằng kem dưỡng thông thường, bởi nguyên nhân nằm sâu trong rối loạn chuyển hóa của cơ thể. Ảnh: Dexeryl.
Móng tay nhợt nhạt, giòn yếu: Thận khỏe mạnh sản xuất hormone giúp tạo hồng cầu. Khi thận suy yếu, cơ thể có thể bị thiếu máu, khiến móng tay trở nên nhợt màu, trắng bất thường hoặc dễ gãy hơn. Một số người còn xuất hiện hiện tượng móng chia hai màu, phần gốc trắng và đầu móng sẫm hơn. Dù dễ bị xem nhẹ, đây có thể là tín hiệu cho thấy bệnh thận đang tiến triển. Ảnh: Shutterstock.
Hội chứng chân không yên: Một số bệnh nhân thận mạn gặp phải cảm giác khó chịu ở chân, buộc phải cử động liên tục, đặc biệt vào ban đêm. Đây được gọi là hội chứng chân không yên, có thể liên quan đến thiếu sắt, rối loạn thần kinh hoặc độc tố tích tụ trong cơ thể. Cảm giác này sẽ giảm bớt một phần hoặc hoàn toàn khi cử động. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Mayo Clinic.
Dễ bầm tím ở tay, chân: Theo Healthline, một trong những triệu chứng bệnh thận là tình trạng dễ hình thành các vết bầm tím hoặc xuất huyết dưới da, đặc biệt tập trung ở vùng cẳng tay và bắp chân. Tình trạng này là hậu quả của tác động suy giảm chức năng thận lên cơ chế đông máu và hoạt động tiểu cầu trong cơ thể. Khi thận bị tổn thương, khả năng tổng hợp protein của cơ quan này bị suy giảm, dẫn đến tình trạng các thành mạch máu yếu, dễ tổn thương. Khi đó, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích bên ngoài, làm tăng nguy cơ xuất hiện vết bầm tím hoặc chảy máu dưới da. Ảnh: Shutterstock.
Tay chân luôn lạnh, da nhợt nhạt: Theo India Times, suy giảm chức năng thận dẫn đến giảm lưu thông máu, đặc biệt tới vùng tay chân. Do đó, các ngón tay và ngón chân có thể bị lạnh, tê và ngứa ran, da nhợt nhạt hoặc tím tái, kể cả trong điều kiện thời tiết không lạnh. Nếu những biểu hiện này kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám vì đây có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh liên quan đến bệnh thận. Lưu lượng máu giảm không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày. Ảnh: Freepik.

Mai Phương

Dấu hiệu bệnh thận bệnh thận tay chân phù nề chuột rút

