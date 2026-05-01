Nhìn tay chân nhận biết dấu hiệu bệnh thận

Phù nề bàn tay, bàn chân: Theo India Times, một trong những biểu hiện sớm và dễ nhận thấy nhất của bệnh thận là tình trạng sưng phù ở bàn tay, bàn chân hoặc mắt cá chân. Điều này có thể là do các rối loạn khác nhau ở thận, bao gồm suy thận mạn hoặc viêm cầu thận. Khi thận không còn lọc và đào thải hiệu quả lượng muối, nước dư thừa sẽ tích tụ trong các mô, gây phù nề. Người bệnh có thể thấy chân nặng hơn, giày dép chật bất thường hoặc ngón tay sưng nhẹ. Thông thường tình trạng sưng tấy do bệnh thận sẽ nặng hơn vào buổi tối và ban đêm, giảm dần vào buổi sáng. Ảnh: HealthCentral.