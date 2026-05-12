Nhìn lại bốc thăm Asian Cup: Việt Nam thực ra đã gặp may

Kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen/Lebanon, khiến nhiều người lo ngại đây là một bảng đấu khó.

Lá thăm đưa Việt Nam vào bảng đấu không quá tệ - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào tương quan lực lượng và diễn biến của lễ bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik có lẽ đã nhận được nhiều thuận lợi hơn tưởng tượng. Thậm chí, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.

Bảng đấu không dễ, nhưng cũng không quá đáng sợ

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, cảm giác chung của người hâm mộ là sự lo lắng. Hàn Quốc là ông lớn hàng đầu châu Á, UAE đang nâng cấp với một số cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong khi đại diện nhóm hạt giống số 4 vẫn là một ẩn số.

Đặt cạnh bảng F với sự hiện diện của Nhật Bản, Qatar, Thái Lan và Indonesia, bảng E của Việt Nam bị xem là một trong những bảng đấu “xương xẩu” nhất giải. Nhưng nếu phân tích kỹ, có thể thấy tuyển Việt Nam thực tế không rơi vào kịch bản tệ nhất.

Ở nhóm hạt giống số 1, việc phải gặp Hàn Quốc gần như là điều khó tránh khỏi khi tất cả các đội đều ở đẳng cấp cao. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, gặp Hàn Quốc có thể còn “dễ thở” hơn đụng độ Nhật Bản, Iran hoặc chủ nhà Saudi Arabia.

Nhật Bản thời điểm hiện tại vẫn là đội tuyển số một châu Á với chiều sâu đội hình vượt trội. Iran luôn cực kỳ khó chịu nhờ lối chơi thực dụng, giàu thể lực, trong khi Saudi Arabia có lợi thế sân nhà cùng áp lực trọng tài và bầu không khí khán đài. Gặp Australia chơi bóng bổng tốt và Uzbekistan có kỹ thuật tốt cũng đều đáng ngại.

Ngược lại, tuyển Việt Nam ít nhiều có cơ sở để tự tin khi đối đầu Hàn Quốc. Hồi đầu năm, bóng đá Việt Nam từng tạo bất ngờ khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc tại đấu trường châu lục. Dù cấp độ đội tuyển quốc gia là câu chuyện khác, chiến thắng ấy ít nhiều giúp cầu thủ Việt Nam không còn tâm lý e ngại quá lớn.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik là người Hàn Quốc. Nhà cầm quân này chắc chắn hiểu khá rõ tư duy chiến thuật, phong cách vận hành cũng như những điểm mạnh, yếu của bóng đá quê hương. Điều đó không giúp Việt Nam trở thành cửa trên, nhưng có thể mang lại những phương án hạn chế sức mạnh đối thủ tốt hơn.

Ở nhóm hạt giống số 2, việc gặp UAE cũng có thể xem là một “may mắn tương đối”. So với đương kim vô địch Qatar, Iraq hay Jordan, những đội vừa giành vé dự World Cup thì UAE rõ ràng dễ tiếp cận hơn.

Tuyển Việt Nam cũng không xa lạ gì UAE. Chúng ta từng đánh bại họ tại Asian Cup 2007 và vòng loại World Cup 2022. Những ký ức tích cực ấy ít nhiều tạo ra niềm tin rằng UAE không phải đối thủ bất khả chiến bại.

Kết quả 6 bảng đấu - Ảnh: VFF

Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với thầy trò Kim Sang-sik

Điểm tích cực lớn nhất với tuyển Việt Nam có lẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Dù đối thủ cuối cùng là Lebanon hay Yemen, đây vẫn là lựa chọn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải gặp CHDCND Triều Tiên hoặc Indonesia phiên bản đầy đủ cầu thủ nhập tịch.

Cả Lebanon lẫn Yemen đều từng là những đối thủ mà tuyển Việt Nam có kết quả khả quan trong quá khứ. Đây cũng không phải các đội bóng sở hữu dàn sao nhập tịch chất lượng như UAE. Những gì họ thể hiện ở vòng loại Asian Cup cũng chưa tạo cảm giác thực sự thuyết phục.

Nếu đặt mục tiêu thực tế là cạnh tranh vé đi tiếp, việc có một đối thủ nhóm 4 vừa tầm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Asian Cup không chỉ lấy hai đội đầu bảng mà còn trao cơ hội cho bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Điều đó mở ra cánh cửa lớn hơn cho những đội tuyển như Việt Nam.

Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược là việc Việt Nam nằm ở bảng E. Điều này đồng nghĩa lượt đấu cuối cùng của bảng diễn ra khi kết quả ở các bảng A, B, C và D đã hoàn tất trước 1-2 ngày.

Trong kịch bản không thể giành một trong hai vị trí đầu bảng, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tính toán cụ thể về hiệu số hay số bàn thắng cần thiết để chen chân vào nhóm bốn đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Bởi vậy, thay vì quá lo lắng sau lễ bốc thăm, tuyển Việt Nam có thể nhìn bảng E theo một góc độ tích cực hơn. Không dễ dàng, nhưng cũng không hề tuyệt vọng. Và trong bóng đá, đôi khi một chút may mắn từ lá thăm có thể mở ra cả một hành trình đáng nhớ.