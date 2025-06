Nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên chìm trong biển nước

Sáng 21/6, nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên ghi nhận tình trạng ngập lụt nặng nề. Qua hệ thống camera an ninh có thể thấy khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng ngập nước, các phương tiện không thể di chuyển.

Một số vị trí khác tại Thành phố Thái Nguyên mưa lớn gây ngập như khu vực từ Sơn Cẩm đến đường tròn Tân Long, tuyến đường giáp Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, khu văn hóa trà Tân Cương, khu xã Phúc Xuân.

Tại thành phố Sông Công, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số điểm ở xã Bá Xuyên, Bình Sơn, Thắng Lợi.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo thành phố Sông Công cho biết, mưa lớn khiến gây ngập lụt, chia cắt một số địa điểm của các xã Bá Xuyên, Bình Sơn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã vào các điểm nguy cơ ngập lụt từ đêm 20/6 để giúp người dân di chuyển lên các điểm cao.

Theo bản tin từ Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên, liên tục từ 10 giờ ngày 19/06 đến sáng 21/6, tại các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, TP Thái Nguyên, TP Sông Công, Đại Từ, Phú Bình có mưa rất to. Tại Lam Vĩ (Định Hóa), lượng mưa ghi nhận 73,6 mm, một số nơi mưa phổ biến 50-70 mm.

Tình trạng ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, TP Thái Nguyên, TP Sông Công, Đại Từ, Phú Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ sáng nay (21/6) đến đêm mai (22/6) sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm, cường độ mưa vừa, to đến rất to.

