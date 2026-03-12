Nhiều tàu trúng đạn tại eo biển Hormuz, cảnh báo giá dầu 200 USD/thùng

Xung đột Iran leo thang tàn khốc khi Iran trả đũa bằng tên lửa siêu nặng nhắm thẳng vào Israel cùng các căn cứ Mỹ. Toàn vùng Vịnh chìm trong báo động đỏ.

Một tàu hàng của Thái Lan bốc cháy sau khi bị trúng đạn gần eo biển Hormuz. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị gãy chân, bầm mắt và bị thương ở tay sau đòn không kích ngày 28/2 của liên quân Mỹ - Israel.

Tàu Thái Lan trúng đạn ở Hormuz, 3 người mất tích, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống

Iran dội tên lửa dữ dội nhất vào căn cứ Hải quân và cơ quan tình báo Israel.

Mỹ đánh chìm 16 tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

Iran: Không để "một lít dầu" lọt qua eo biển Hormuz, dự báo giá dầu chạm ngưỡng 200 USD

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh 400 triệu thùng dầu đang được giải phóng từ các kho dự trữ toàn cầu giữa lúc tuyến hàng hải này bị đóng cửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không cho phép "một lít dầu" nào đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh việc phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch vùng Vịnh tiếp tục làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu giữa cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc IRGC cho biết hôm thứ Tư rằng bất kỳ con tàu nào liên kết với Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ "sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp".

"Các ông sẽ không thể hạ giá dầu. Hãy chuẩn bị cho mức giá 200 USD /thùng", người phát ngôn nhấn mạnh trong một tuyên bố. "Giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, và các ông chính là nguồn cơn gây mất an ninh chính trong khu vực này".

Giá dầu toàn cầu đã biến động dữ dội trong tuần này do các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, trong khi phía Iran trả đũa bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới - cùng với sự sụt giảm sản lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh đã làm dấy lên lo ngại về những đứt gãy nghiêm trọng hơn trong tương lai.

3 tàu hàng trúng đạn tại eo biển Hormuz

Ngày 11/3, 3 tàu hàng đã trúng đạn tại Hormuz, gồm một tàu của Thái Lan và hai tàu khác của Iraq.

Hai tàu dầu nước ngoài chở dầu nhiên liệu của Iraq đã bốc cháy sau khi bị tấn công bởi các tàu Iran chở đầy thuốc nổ, khiến một thuyền viên nước ngoài thiệt mạng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Iraq Farhan al-Fartousi trả lời Reuters hôm thứ Tư.

Ông cho biết thêm, phía Iraq đã sơ tán 25 thành viên thủy thủ đoàn khỏi hai con tàu và ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên cả hai phương tiện này.

Các cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tàu dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phong tỏa kể từ khi xung đột bùng nổ.

Quân đội Iran tuyên bố mọi con tàu thuộc sở hữu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đi qua eo biển chiến lược Hormuz đều có thể bị tấn công.

Bất chấp những rủi ro đối với giao thông hàng hải, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã khuyến khích các con tàu tiếp tục băng qua eo biển Hormuz. "Tôi nghĩ họ nên làm vậy", ông Trump tuyên bố khi được hỏi liệu các tàu có nên đi qua tuyến đường thủy này hay không.

Na Uy bắt giữ 3 anh em nghi đánh bom khủng bố Đại sứ quán Mỹ

Theo Fox News, ba đối tượng đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Na Uy. Cuộc tấn công được báo cáo là không gây thương vong.

Chính quyền cho biết các nghi phạm bị bắt tại Oslo vào thứ Tư là anh em ruột, công dân Na Uy gốc Iraq ở độ tuổi 20. Luật sư cảnh sát Christian Hatlo tuyên bố: "Họ bị nghi ngờ thực hiện một vụ đánh bom khủng bố".

“Chúng tôi tin rằng các đối tượng đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn tại Đại sứ quán Mỹ với ý định gây thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Quả bom là một thiết bị nổ tự chế (IED), phát nổ vào Chủ nhật và làm hư hại lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán.

Chính quyền cho biết các điều tra viên đang xác định động cơ vụ tấn công, trong đó không loại trừ đây là một hành động khủng bố.

Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.