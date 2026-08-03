Nhiều sai phạm tại THPT Lê Trực, nơi xảy ra tiêu cực thi ở Quảng Trị

Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ ra hàng loạt sai phạm về tài chính, đầu tư xây dựng, dạy thêm, học thêm tại THPT Lê Trực sau vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trường THPT Lê Trực. Ảnh: Tiền Phong.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý dạy học, tài chính và đầu tư xây dựng tại 6 trường THPT thuộc Sở GD&ĐT tỉnh. Trong số này có trường THPT Lê Trực - nơi vừa xảy ra vụ tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua.

Cụ thể, theo Kết luận số 1745/KL-TTr, các sai phạm được phát hiện ở nhiều lĩnh vực, từ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng kinh phí hỗ trợ đến nghiệm thu, thanh toán các công trình xây dựng.

Về quản lý tài chính, các trường THPT Lê Trực, Nguyễn Trãi, Lệ Thủy, Lương Thế Vinh và Quang Trung xác định nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu học phí, dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (cũ). Tuy nhiên, Thanh tra xác định việc áp dụng này chưa phù hợp với quy định về thuế hiện hành.

Riêng Trường THPT Phan Bội Châu chưa thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 5,5 triệu đồng tiền thuế đối với khoản thu giữ xe theo quy định.

Thanh tra cũng chỉ ra các trường THPT Lê Trực, Nguyễn Trãi và Phan Bội Châu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên một số văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Trường THPT Nguyễn Trãi quy định mức khoán xăng xe chưa phù hợp, trong khi các trường THPT Lương Thế Vinh và Quang Trung quy định mức chi cho người trực tiếp thu tiền giữ xe, chi quản lý và phục vụ in vé xe đạp nhưng chưa có cơ sở pháp lý.

Bên cạnh đó, hai trường THPT Quang Trung và THPT Lê Trực sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, phục vụ chưa đúng mục đích theo quy định. Một số đơn vị còn thanh toán các khoản chi khi chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục như giấy đề xuất, giấy đề nghị thanh toán hoặc hóa đơn thiếu chữ ký của người mua hàng.

Đáng chú ý, cả 6 trường gồm THPT Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Lương Thế Vinh, Lê Trực, Lệ Thủy và Quang Trung đều nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công các công trình xây dựng không đúng quy định với tổng số tiền hơn 368 triệu đồng.

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm, các trường đều thực hiện trích nộp 5% kinh phí về Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình (cũ) theo quy định trước đây của UBND tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho rằng quy định về khoản chi quản lý của cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp 5% không phù hợp với Thông tư 17/2012 của Bộ GD&ĐT. Đáng lưu ý, các văn bản được sử dụng làm căn cứ thực hiện hiện đều đã hết hiệu lực.

Kết luận thanh tra được ban hành trong bối cảnh trường THPT Lê Trực đang là tâm điểm của vụ tiêu cực thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Vào ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường này.

Hai bị can bị khởi tố gồm ông Trần Đức Lực, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng điểm thi và bà Đoàn Thị Thanh Bình, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi trường THPT Lê Trực. Ngoài ra, còn 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi.

Đến nay, 5 thí sinh liên quan đã bị hủy kết quả thi, trong đó có con trai của Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực. Ngoài 5 trường hợp này, còn một thí sinh khác đang được xin ý kiến Bộ GD&ĐT để xem xét, xử lý.