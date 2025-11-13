Nhiều phụ nữ Ukraine khát khao ra trận

Trái ngược với một bộ phận nam giới Ukraine, nhiều phụ nữ Ukraine lại muốn được gia nhập quân ngũ để trực tiếp chiến đấu trên tiền tuyến. Do tình trạng thiếu nhân lực, lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng rộng mở hơn với nữ giới.

Nữ quân nhân Ukraine trên thao trường. Ảnh: Anadolu.

Phụ nữ Ukraine khát khao nhập ngũ dù được miễn nghĩa vụ quân sự

Maryna Mytsiuk dành thời gian rảnh rỗi tại trường bắn ngoại ô Kyiv, tập trung cao độ vào việc bắn trúng mục tiêu. Cô đang nỗ lực thực hành bắn súng. Cô mong chờ một cuộc gọi, để một ngày nào đó, sẽ được gửi ra tiền tuyến Ukraine.

Mytsiuk - nữ học giả văn học dân gian 27 tuổi, người có khả năng nói tiếng Nhật và hiện làm cho một tổ chức phi lợi nhuận, tâm sự: “Dĩ nhiên, tôi mong muốn được vào vị trí chiến đấu. Với vóc dáng và chiều cao của mình, tôi không phải là ứng viên tiềm tàng nhưng tôi đang rèn luyện nghiêm túc”.

Mytsiuk nằm trong số ngày càng tăng những phụ nữ Ukraine muốn nhập ngũ trong bối cảnh xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã gần tròn 4 năm và quân đội Ukraine đang khan hiếm nhân lực.

Mytsiuk cho biết, hiện nay quân đội Ukraine đã chịu chấp nhận phụ nữ nhiều hơn so với hồi đầu nổ ra xung đột với Nga.

Nữ học giả trẻ tuổi kể rằng cô muốn đăng ký tòng quân nhưng lại được người ta bảo rằng mình thích hợp cho việc nội trợ hơn. Tuy nhiên, Mytsiuk vẫn quyết tâm dấn thân. Cô đã đăng ký theo học văn bằng 2 tại một trường đại học quân sự và đã tốt nghiệp trường này vào mùa hè 2025 vừa qua.

Cô tìm hiểu một số lữ đoàn Ukraine và xin gia nhập các lữ đoàn có đơn vị đặc nhiệm. Tuy nhiên, cô vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ và bạn trai, cũng là một quân nhân.

Mytsiuk nói: “Tôi thấy phụ nữ tầm tuổi tôi thường kết hôn, sinh con. Thành thử tôi cũng tự hỏi là mình làm thế này thì có gì sai không? Nhưng giờ thì không có đường lùi”.

Cô gái này tin rằng sớm muộn gì bất cứ ai ở Ukraine có đủ năng lực thì đều sẽ phải chiến đấu, nhất là khi không có triển vọng ký kết ngừng bắn trong tương lai gần.

Tại Ukraine, nam giới trong độ tuổi từ 25 - 60 nằm trong diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng phụ nữ được miễn. “Chúng tôi là những người tình nguyện xin được chiến đấu”, Mytsiuk nói.

Gia tăng tỷ lệ phụ nữ Ukraine tham chiến

Quân đội Ukraine cho biết, hơn 70.000 phụ nữ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này, tính đến tháng 1/2025. Oksana Hryhorieva - cố vấn về vấn đề giới cho quân đội Ukraine, nói rằng mặc dù phụ nữ chỉ chiếm khoảng 8% tổng số quân nhân Ukraine, số lượng phụ nữ trong quân đội Ukraine đã tăng tới 40% kể từ năm 2021.

Bà Hryhorieva nói tiếp: “Trước khi quốc hội thông qua một đạo luật liên quan vào năm 2018, lực lượng vũ trang Ukraine mang tính gia trưởng, phụ nữ về mặt pháp lý là không được phục vụ tại các vị trí chiến đấu hoặc theo học tại các trường đại học quân sự”.

Những phụ nữ gia nhập các tiểu đoàn Ukraine khi xảy ra xung đột vũ trang ở miền Đông và miền Nam Ukraine hồi năm 2014 có tham chiến ở tiền tuyến nhưng lại bị phân loại như lực lượng phi chiến đấu.

Theo bà Hryhorieva, phụ nữ Ukraine chiếm khoảng 20% số học viên quân sự và hàng nghìn phụ nữ Ukraine đang chính thức tham gia các vị trí chiến đấu, bao gồm phi công tiêm kích, chỉ huy pháo binh, trắc thủ UAV và công binh.

Một số lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine, bao gồm Khartiia và Azov, đưa hình ảnh phụ nữ vào các chiến dịch quảng cáo tuyển quân. Trong một video tuyển binh nổi tiếng của lữ đoàn Azov công bố mùa hè vừa qua, 2 người bố nói chuyện con cái trong một cửa hàng ôtô.

Một vị nói rằng con trai mình đang cố gắng tìm việc tại một xí nghiệp lớn để tránh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, vị còn lại thì lại tự hào nói rằng mình có con gái đang là quân nhân.

Lữ đoàn Vệ binh quốc gia Khartia 13 do một tỷ phú Ukraine thành lập vào đầu năm 2022 như một đơn vị tình nguyện, hiện đóng tại tỉnh Kharkiv. Đơn vị có nguồn lực phong phú và nhiều đổi mới trong tác chiến robot.

Mùa xuân 2025, lữ đoàn mở chiến dịch tuyển tân binh nhắm vào đối tượng chủ yếu là phụ nữ. Quảng cáo của đơn vị này xây dựng hình tượng một quân nhân tên Jess trong lực lượng robot mặt đất. Jess thực thi kiểm tra UAV được dùng cho nhiệm vụ cung cấp nước, lương thực, nhiên liệu và đạn dược cho binh sĩ ở tiền tuyến. Jess nói: “Tôi là phụ nữ duy nhất trong đơn vị. Tôi 21 tuổi”.

Điều khiển UAV tác chiến

Tại một doanh trại của Khartia ở Đông Bắc Ukraine thời điểm trước đó trong năm, 2 trắc thủ UAV - Yevheniia và Dasha - kiểm tra những UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) mới được lắp ráp tại một túp lều có máy in 3D. Vì lý do an ninh, những người này chỉ cho nêu một phần tên và hô hiệu.

Yevhenia, 19 tuổi, chia sẻ, nhiều quân nhân nam hỏi cô là “em làm gì ở đây thế”. Và cô trả lời rằng mình phải ở đây, thế thôi. Còn lý do cô chọn UAV? Đó là vì, như cô nói, “tôi đam mê game điện tử”.

Yevhenia và Dasha là 2 trong 3 phụ nữ thuộc đơn vị FPV gồm 15 thành viên.

Dasha, 23 tuổi, có dáng cao và khắc khổ. Cô mới kết hôn. Trước khi nổ ra xung đột Ukraine, cô nuôi ước mơ trở thành cảnh sát. Dasha tâm sự, mẹ cô đã khóc rất nhiều khi cô đi học khóa huấn luyện quân sự cơ bản.

Dasha kể: “Mẹ tôi muốn tôi ở nhà, làm vợ và sinh con. Thế rồi tôi lại chọn binh nghiệp, sống trong tình trạng tính mạng mình bị đe dọa thường trực”.

Daria - một trắc thủ UAV khác trong đơn vị này, có mặt tại một cánh đồng nhiều bùn lầy. Cô là cựu kỹ sư phần mềm, trạc tuổi trên 30. Cô đang thử một UAV mới. Cô này chia sẻ: “Nhiều người thân của tôi không biết tôi đang ở đây. Họ bảo tôi hãy sang Tây Âu tìm nơi trú an toàn”.

Hồi đầu xung đột Ukraine, Daria tình nguyện làm hoạt động nhân đạo, cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm khác cho vùng tiền tuyến. Nhưng cô thấy thế là chưa đủ. Sau đó, Daria học cách lắp ráp và điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất, loại được gắn camera và hệ thống dẫn đường điều khiển từ xa. Cuối cùng lữ đoàn Khartia đã đón nhận Daria.

Daria kể, mình đã mất liên lạc với nhiều người bạn kể từ khi cô gia nhập quân ngũ. Cô tâm sự, mình cũng cố gắng tránh phán xét những người bạn nam rời bỏ đất nước để khỏi phải bị gọi quân dịch.