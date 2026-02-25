Nhiều người Mỹ lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Trump

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, phần lớn người dân Mỹ đánh giá Tổng thống Donald Trump có biểu hiện thất thường hơn khi tuổi tác tăng lên, trong bối cảnh ông chuẩn bị có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp nội các ngày 3/12/2025. Ảnh: NYT

Theo khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, 61% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Trump trở nên thất thường hơn theo tuổi tác. Tỷ lệ này bao gồm 89% cử tri Dân chủ, 30% cử tri Cộng hòa và 64% cử tri độc lập.

Mức độ ủng hộ chung đối với Tổng thống Mỹ được ghi nhận ở mức 40%, tăng nhẹ so với đầu tháng nhưng thấp hơn mức 47% khi ông bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025 ở tuổi 78, trở thành Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ tại thời điểm tuyên thệ nhậm chức.

Khảo sát cũng cho thấy, 79% người tham gia đồng ý rằng các quan chức được bầu tại Washington nhìn chung quá cao tuổi để đại diện cho phần lớn người dân Mỹ. Độ tuổi trung bình của các nghị sỹ Thượng viện Mỹ hiện khoảng 64, còn tại Hạ viện là 58. Trong nhóm cử tri Dân chủ, 58% cho rằng Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, 75 tuổi, là quá lớn tuổi để tiếp tục công tác.

Chỉ 45% số người được hỏi nhận định ông Trump vẫn minh mẫn và đủ khả năng xử lý các thách thức, giảm so với mức 54% trong cuộc khảo sát năm 2023. Tỷ lệ này ở nhóm cử tri Cộng hòa là 81%, trong khi ở nhóm cử tri Dân chủ chỉ còn 19%.

Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến trong vòng 6 ngày với 4.638 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ và có sai số khoảng 2 điểm phần trăm.