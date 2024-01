Nhiều doanh nghiệp dược sống khỏe

Dược Hậu Giang, Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, Dược phẩm Hà Tây cùng nhiều công ty dược phẩm đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với mức tăng trưởng cao.

Công ty CP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 1.535 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong quý cuối năm ngoái, do giá vốn hàng bán tăng cùng các chi phí hoạt động kinh doanh tăng theo doanh thu dẫn tới lợi nhuận trước thuế của nhà sản xuất dược phẩm này chỉ tăng hơn 11%, đạt 293 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 261 tỷ đồng .

Theo giải trình từ phía Dược Hậu Giang, lợi nhuận quý IV/2023 vẫn tăng trưởng dương là nhờ việc công ty tập trung bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng.

Nhiều hãng dược phẩm sống khỏe

Lũy kế cả năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.015 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.160 tỷ đồng , tăng lần lượt 7% và 6% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng , tăng 6%.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp đầu ngành dược phẩm Việt Nam báo lãi ròng trên mức nghìn tỷ trong một năm tài chính. Với kết quả này, Dược Hậu Giang đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận đặt ra trước đó.

Không riêng Dược Hậu Giang, nhiều nhà sản xuất dược phẩm trong nước cũng đã công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với mức tăng trưởng dương ở cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

DƯỢC HẬU GIANG LẦN ĐẦU BÁO LÃI NGHÌN TỶ ĐỒNG Kết quả kinh doanh gần đây của Dược Hậu Giang. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 3783 4063 3883 3897 3756 4003 4676 5015 Lãi sau thuế

713 642 651 631 739 776 988 1051

Trong đó, Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) cho biết đã ghi nhận 132 tỷ đồng doanh thu thuần quý cuối năm ngoái, tăng 4% so với cùng kỳ 2022. Sau khi trừ giá vốn, hãng ghi nhận lãi gộp tăng nhẹ 2%, đạt 47 tỷ đồng .

Với việc các chỉ tiêu khác không ghi nhận thay đổi lớn, trong khi doanh thu hoạt động tài chính tăng 24%, Dược liệu Pharmedic báo lãi trước thuế gần 31 tỷ đồng trong quý vừa qua và lợi nhuận sau thuế ước đạt 25 tỷ đồng , cùng tăng 7% so với cùng kỳ năm liền trước.

Tính chung năm 2023, Dược liệu Pharmedic ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 485 tỷ đồng và lãi trước thuế 105 tỷ, đều tăng trưởng dương so với năm 2022. Lợi nhuận ròng sau thuế nhà sản xuất này thu về được trong năm vừa qua cũng là gần 84 tỷ đồng , vượt 9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đặt ra.

Tương tự, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt gần 98 tỷ đồng , giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm đáng kể các chi phí phát sinh trong kỳ này mà nhà sản xuất dược phẩm này vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương và đạt 63 tỷ đồng trước thuế (+24%). Lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng và đạt gần 51 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2023, Dược phẩm Trung ương 3 ghi nhận 410 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 125 tỷ đồng . Tương tự tình hình quý IV, trong cả năm ngoái doanh thu của hãng dược phẩm này cũng giảm 15% nhưng lợi nhuận đã tăng 15% nhờ tiết giảm chi phí hoạt động.

- Kết quả kinh doanh một số hãng dược phẩm Việt Nam (tỷ đồng):

Doanh nghiệp Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế 2023 2022 Thay đổi 2023 2022 Thay đổi Dược Hậu Giang (DHG) 5.015 4.676 +7% 1.051 988 +6% Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) 2.158 2.159 -0% 116 50 +132% Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) 485 472 +3% 84 83 +1% Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) 410 485 -15% 125 109 +15% Dược phẩm Hà Tây (DHT) 1.999 1.837 +9% 89 99 -10% Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) 1.719 1.593 +8% 183 200 -9%

Trong nhóm các công ty dược phẩm đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, hiện CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) cũng ghi nhận tăng trưởng dương trong năm vừa qua. Trong đó, kết quả kinh doanh riêng quý cuối năm ngoái của nhà sản xuất dược phẩm này đạt 624 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm liền trước nhưng lãi sau thuế lại tăng gần 136%, đạt 33 tỷ đồng . Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lãi gộp cải thiện và tiết giảm nhiều chi phí trong kỳ.

Tính chung cả năm 2023, Dược phẩm Trung ương CPC1 đạt 2.158 tỷ đồng doanh thu và báo lãi ròng 116 tỷ đồng , gần như đi ngang ở chỉ tiêu doanh thu so với năm 2022 nhưng lợi nhuận đã tăng gấp 2,3 lần.

Áp lực cạnh tranh gia tăng

Dù nhiều nhà sản xuất dược phẩm lớn vẫn ghi nhận tăng trưởng dương trong năm khó khăn vừa qua, số ít doanh nghiệp thuộc nhóm này cũng phải đối mặt với tình trạng suy giảm kết quả kinh doanh với nhiều lý do khác nhau.

Trong đó, Công ty CP Dược phẩm Hà Tây - Hataphar (HNX: DHT) cho biết doanh thu thuần quý cuối năm ngoái của hãng đã giảm 11%, đạt gần 475 tỷ đồng . Giá vốn giảm tương ứng, kéo theo lợi nhuận gộp của Dược phẩm Hà Tây giảm hơn 18%, xuống 48 tỷ đồng .

Cũng trong quý IV/2023, trong khi doanh thu tài chính sụt giảm thì hãng dược phẩm này lại ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi, chi phí bán hàng cũng tăng 15%. Kết quả, Dược phẩm Hà Tây báo lợi nhuận sau thuế giảm gần 54% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 17 tỷ đồng .

Tính chung cả năm 2023, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận 2.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 9%, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 10%, đạt 85 tỷ đồng . Dù vậy so với kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhà sản xuất dược phẩm này vẫn vẫn vượt 25% chỉ tiêu doanh thu và gần 38% kế hoạch lợi nhuận.

Lợi nhuận chịu ảnh hưởng do công ty phải tăng cường thực hiện các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số, giữ vững thị phần, trong bối cảnh áp lực giảm giá do sự cạnh tranh trên kênh ngoài bệnh viện Báo cáo giải trình CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HoSE: DMC) trong quý cuối năm ngoái cũng ghi nhận doanh thu tăng 8%, đạt 469 tỷ đồng , nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 19%, xuống 58 tỷ đồng .

Nguyên nhân chủ yếu được doanh nghiệp đưa ra là do giá nguyên phụ liệu đầu vào tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng sau dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỷ giá ngoại tệ và giá nhiên liệu tăng cũng làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp.

Để đảm bảo cho các cơ sở điều trị có đủ thuốc phục vụ việc chữa bệnh, Domesco vẫn tiếp tục cung cấp thuốc theo hợp đồng dù lợi nhuận giảm. Ngoài ra, công ty cũng phải tăng cường thực hiện các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số, giữ vững thị phần trong bối cảnh áp lực giảm giá do sự cạnh tranh trên kênh ngoài bệnh viện nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Tính chung cả năm 2023, hãng dược phẩm thành lập từ năm 1985 này ghi nhận 1.719 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% nhưng lãi sau thuế lại giảm tương đương còn 183 tỷ đồng (-8%).