Nhiều con số ấn tượng tại Lễ hội Trà quốc tế 2025

Tối 7/12, Lễ hội Trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025 khép lại sau gần một tháng diễn ra tại Đà Lạt và Bảo Lộc, tạo cú hích giúp cây chè Việt Nam tỏa sáng.

Chuỗi lễ hội thu hút gần 60.000 du khách, người dân trong nước và quốc tế tham dự với hơn 10 hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao mang ý nghĩa thiết thực, gần 80 thí sinh Miss Cosmo đến từ các nước, hơn 60 đại sứ và tham tán thương mại, lãnh sự của hơn 60 quốc gia, 1.111 nghệ nhân trà biểu diễn hòa âm, triển lãm 1.000 cây trà cổ thụ.

Đại diện ban tổ chức, ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Chè Lâm Đồng, phát biểu tổng kết các dấu ấn nổi bật của lễ hội.

Lần đầu tiên tổ chức tại Lâm Đồng - cái nôi của trà B’lao danh tiếng, ban tổ chức đã gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh, bền bỉ và phát triển bền vững xuyên suốt trong từng hoạt động. Chuỗi chương trình đa dạng đã kết nối văn hóa trà Việt với nghệ thuật, du lịch, thương mại ngoại giao và giáo dục, tạo nên nhiều dấu ấn, mở ra kỳ vọng mới cho ngành trà nước ta.

Đội “Cửu Long ngược dòng” đến từ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM giành giải nhất của thi Gen Tea.

Trong khuôn khổ bế mạc, hành trình của cuộc thi Gen Tea 2025 - “Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ” lần đầu tiên được tổ chức cho các thế hệ những người trẻ yêu trà. Vượt qua hơn 100 đội dự thi, đội “Cửu Long ngược dòng” đến từ trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM trở thành quán quân.

Khán giả lắng đọng với bản Mash up “Cảm ơn mẹ - Nhật ký của mẹ” do ca sĩ Hiền Thục cùng vũ đoàn biểu diễn.

Lễ hội để lại nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo và giàu bản sắc như màn trình diễn xác lập kỷ lục của 1.111 trà nương đồng diễn nghi lễ dâng trà theo phong cách Việt trà thức giữa đồi chè Bảo Lộc. Nhà máy chè cổ 1927 mở cửa đón khách, mang đến hành trình khám phá di sản hơn một thế kỷ của ngành trà Việt hay không gian trưng bày 1.000 cây trà cổ.

Từ nền tảng văn hóa trà Việt, World T.E.A Fest 2025 tiếp tục tạo ra cơ hội thiết thực cho ngành trà Việt bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chuỗi lễ hội đã tổ chức không gian văn hóa trà quốc tế nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa trà các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc)… Hoạt động còn mang đến môi trường giao thương chuyên nghiệp, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, học hỏi mô hình sản xuất tiên tiến và quảng bá sản phẩm của mình đến các nhà mua hàng toàn cầu.

Song song đó, Tea Summit trở thành diễn đàn chiến lược với những phiên thảo luận xoay quanh xu hướng tiêu dùng, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu trà đặc sản. Các góc nhìn từ chuyên gia giúp doanh nghiệp và nông dân định vị con đường phát triển dài hạn, từ cải thiện quy trình sản xuất đến nâng tầm chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Lễ hội cũng mang đến nguồn sinh lực mới cho du lịch Lâm Đồng. Gần một tháng diễn ra, sự kiện thu hút hàng nghìn lượt du khách, kích thích hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực, mua sắm... Không chỉ vậy, World T.E.A Fest còn mở ra tiềm năng hình thành thương hiệu “du lịch trà Việt Nam”, góp phần định vị Lâm Đồng như một điểm đến mới của du lịch trải nghiệm.

Một trong những thành công nổi bật nhất của lễ hội nằm ở giá trị ngoại giao. Sự góp mặt của hơn 60 đại sứ và tham tán thương mại, lãnh sự cùng nhiều tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp toàn cầu đã giúp trà Việt trở thành “ngôn ngữ mềm” trong giao lưu quốc tế.

Song song với các hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao, World T.E.A Fest 2025 còn dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục thế hệ trẻ và khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực trà thông qua các chương trình như Tea Talk, Gen Tea. Tại đây, người trẻ được tiếp cận kiến thức nghề trà, xu hướng thị trường và tư duy khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành thế hệ kế thừa đưa trà Việt phát triển bền vững trong tương lai.

Đêm bế mạc thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.

Lễ hội khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện đầy cảm xúc hành trình mà lễ hội đã tạo nên, từ nghi lễ dâng trà trang trọng, nỗ lực kết nối văn hóa, ngoại giao, kinh tế đến sức sáng tạo trẻ trung và bầu không khí sôi động quốc tế. Các tiết mục được dàn dựng như một nhịp sống luôn chuyển động, hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc văn hóa truyền thống, vừa là nguồn cảm hứng cho tương lai.

Với sự chỉ đạo của UBND và phối hợp tổ chức của Nam A Bank, thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và tổ chức Miss Cosmo, chương trình đã đánh dấu một mùa lễ hội thành công và mở ra kỳ vọng về việc Đà Lạt - Bảo Lộc sẽ trở thành “thủ phủ lễ hội trà” của khu vực trong tương lai. World T.E.A Fest 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự kết nối và lan tỏa tinh hoa trà Việt, thúc đẩy ngành trà ra vươn ra thế giới.