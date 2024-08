Nhiệt độ ảnh hưởng ra sao đến phạm vi hoạt động của xe điện?

Vận hành ôtô điện trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao khiến hệ thống điều hòa phải làm việc nhiều, dẫn đến khả năng phạm vi hoạt động tối đa bị hao hụt.

Chuyên trang InsideEVs dẫn kết quả nghiên cứu từ Recurrent cho biết ôtô điện có thể giảm đến 31% phạm vi hoạt động dưới điều kiện nắng nóng. Được biết, Recurrent đã phân tích dữ liệu pin từ 7.500 xe điện.

Theo dữ liệu của Recurrent, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, khả năng xe điện giảm phạm vi hoạt động cũng tăng theo do xe cần nhiều năng lượng hơn để vận hành hệ thống điều hòa nhằm làm mát khoang lái.

Chi tiết hơn, phạm vi hoạt động của ôtô điện có thể giảm 2,8% khi nhiệt độ môi trường đạt 29 độ C, giảm 15% ở mức nhiệt 35 độ C và sẽ có khả năng mất đến 31% phạm vi hoạt động khi nhiệt độ môi trường ở mức 38 độ C.

Theo InsideEVs, khi chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài với khoang lái càng lớn, lượng điện năng mà xe điện sử dụng sẽ càng nhiều. Điều này dẫn đến phạm vi hoạt động tối đa của ôtô điện cũng có khả năng sẽ thấp hơn so với con số do nhà sản xuất công bố.

Theo Recurrent, hệ thống điều hòa không khí bên trong ôtô điện có thể sử dụng 3-5 kW để thực hiện chức năng làm mát khoang lái ở thời điểm khởi động xe. Sau đó, lượng điện năng mà hệ thống điều hòa tiêu thụ sẽ ổn định ở mức khoảng 1 kW để duy trì nhiệt độ mà người dùng đã cài đặt.

Dù vậy, dữ liệu của Recurrent cho thấy trên thực tế, xe điện không phải luôn giảm phạm vi hoạt động tối đa khi vận hành trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao.

Theo kết quả nghiên cứu, Chevrolet Bolt EV sẽ giảm khoảng 5-8% phạm vi hoạt động khi nhiệt độ môi trường ở các mức 15 độ C và 32 độ C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ môi trường ở mức 27 độ C, chiếc xe điện cỡ nhỏ của Chevrolet lại có phạm vi hoạt động tốt hơn 5% so với số liệu công bố.

Cũng theo dữ liệu của Recurrent, Hyundai Kona EV có thể hoạt động trên quãng đường tối đa tốt hơn con số công bố của hãng khi nhiệt độ môi trường dao động từ 15 độ C đến 32 độ C.

Ford Mustang Mach-E sở hữu phạm vi hoạt động tối đa trội hơn con số công bố khi vận hành trong dải nhiệt độ 27-35 độ C. Tuy nhiên khi nhiệt độ môi trường ở mức 16 độ C, quãng đường di chuyển tối đa của xe sẽ giảm khoảng 7%, dựa trên dữ liệu thu thập từ 20 xe.

Theo Recurrent, phạm vi hoạt động thực tế của các mẫu xe Tesla chỉ xấp xỉ 60% những gì được hãng xe công bố. Nguyên nhân chủ yếu từ nguồn điện năng tiêu thụ khá lớn cho máy bơm nhiệt để phụ trách cả làm mát và sưởi ấm cho khoang lái của các mẫu xe này.

Chi tiết hơn, Recurrent cho biết Model 3, Model Y, Model S và Model X đều sử dụng lượng điện năng khoảng 1-6 kW để làm mát khoang lái, trong khi con số trung bình trên thị trường là 1-3 kW.