Nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu nhậm chức vào ngày 7/4, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ưu tiên hàng đầu trên cương vị Tổng Bí thư - Chủ tịch nước là "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới".
Ông khẳng định sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời cam kết kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu: "Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững. Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị".
Ông cũng đặt ra yêu cầu triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Phương châm của các hoạt động này là "Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm".
Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông cho biết: "Trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc', phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển".
Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định khát vọng vươn lên, ý chí sắt đá và bản linh kiên cường, chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Từ đó, ông thể hiện quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc.